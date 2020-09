L'INTERVISTA

Cosa può spingere una famosa e grande poetessa a tradire il verso per passare alla prosa? Un esercizio riuscito a pochissimi prima di lei. Patrizia Cavalli lo fa con la raccolta di racconti Con passi giapponesi (Einaudi, euro 17,50) che è nella cinquina del Premio Campiello.

Un esordio con qualche apprensione?

«Non è un vero e proprio esordio alla prosa. Il primo racconto di questa raccolta era apparso in un libro curato da Gianni Celati, più di vent'anni fa, e un altro era uscito sulla rivista Paragone molti anni prima. Ho sempre scritto prose, ma solo recentemente mi sono decisa a raccoglierne alcune per questo libro».

Ne è valsa la pena, anche se leggessimo soltanto le pagine sulla madre e sulla nonna, spietatamente tenere, disperatamente affettuose. Una storia breve dolorosa e violenta, insieme malinconica e piena di rimpianti. La bambina che non vuole mangiare, che gioca a nascondersi dalla mamma difendendosi con uno sgabello dai colpi del battipanni. La donna fragile che sfugge la compagnia, che non vuole amici, che passa ore a truccarsi e pettinarsi e, di colpo, decide di lasciarsi andare. Non si pettina più, non si cambia d'abito per uscire. Di fronte una figlia diventata donna che non vuole assistere alla decadenza della madre che le ha fatto brutalmente conoscere la dimensione del tempo e della rovina. La stessa rovina che s'attorciglia alla nonna che perde la memoria e si smarrisce sui gradini che portano alla chiesa.

Patrizia Cavalli, 73 anni, mezzo secolo di poesie, ricercata traduttrice di Molière e Shakespeare, ma anche curiosa nella sue collaborazioni, come quella con la cantautrice jazz Chiara Civello.

Il libro è fatto di racconti in parte brevi, di frammenti, ricordi. Perché tante storie anziché una?

«Non sono portata per la narrazione di ampio respiro, e difficilmente riesco ad abbandonarmi con voluttà al racconto, all'intreccio in sé e per sé. Serve per i romanzi una maggiore disciplina, che non ho. Le mie prose, come d'altronde le mie poesie, nascono quasi sempre dal tentativo di comprendere qualcosa. L'unico modo che ho trovato per comprendere gli eventi intorno a me è stato di registrarli e trasfigurarli nella lingua. Quando le cose appaiono in quella forma, improvvisamente lucide, brillanti, ardenti, lì finalmente riesco a comprendere, con un certo stupore, ciò che prima appariva solo grigio e opaco».

A tratti nella prosa irrompe la poesia: «Di me mi sento infatti mandataria,/ ma in nessun modo, mai, la proprietaria. Ancora: Addosso al viso mi cadono le notti/ e anche i giorni mi cadono sul viso». L'autrice offre la sua visione di un'umanità tra vizi e virtù tra comicità e tragedia. Spaccati di vita, le piazze di Roma, viaggi in treno, ladri di lenzuola perché imprigionano i sogni, personaggi famosi come la gattara Elsa Morante con la quale festeggia il Capodanno comprando cinque chili di carne da distribuire ai gatti della Piramide. Gettando questa carne la grande scrittrice grida: Potere ai gatti! Potere ai gatti!. E accanto un turista dell'Est si limita a ribattere: Da noi i gatti li uccidono tutti».

Perché tanti personaggi?

«I personaggi sono, in fondo, secondari, e sono privi di qualsiasi spessore o profondità psicologica. Sono personaggi, appunto, e quasi mai persone».

Il quotidiano come luogo privilegiato d'ispirazione?

«Penso che non sia vero. In queste prose, esattamente come nella vita, il quotidiano non esiste, almeno nella sua accezione comune un po' prosaica. Non è nell'oggetto, nei fatti narrati che si misura la quotidianità o l'eccezionalità di qualcosa, ma nella capacità di osservare quei fatti e di descriverli. Se lo sguardo è attento, se viene predisposto un congegno retorico adeguato, qualsiasi cosa - persino la preparazione di un piatto di pasta - può diventare fantascienza, e rivelare aspetti eccezionali e inauditi». Un libro di amore totale e senza difesa: Non sono nata per essere ragionevole. Sono nata per amare, per essere felice, per odiar, per mangiar.. Ad aprire il racconto che dà il titolo al libro, una piccola donna sarda che si muove a piccoli passi giapponesi, il bacino basso, la dizione dura e strana con le dentali pronunciate a baionetta, tanto da far ricordare i fantaccini della Brigata Sassari che vanno all'assalto.

Questa domanda è soprattutto una curiosità personale: sono rimasto sorpreso all'inizio dalla descrizione della donna sarda e dalla sua pronuncia con dentali a baionetta. Davvero i sardi parlano così?

«In quel racconto non era assolutamente mia intenzione descrivere il dialetto sardo, per cui ho molta simpatia. Mi interessava piuttosto un certo effetto comico provocato dalla frizione tra il dialetto e il desiderio di reprimerlo: l'ambizione di incivilirsi, da parte della protagonista, che tentava in ogni modo di nascondere, con imbarazzo, ogni traccia sonora della sua provenienza».

Anche i racconti camminano affiancati con passi giapponesi, educati, precisi nel tempo e nella coordinazione, accurati per nascondere le origini, per esplodere all'improvviso con la forza della poesia. Leggere il libro è come un rincorrere di versi che di colpo escono dal letto del fiume e straripano nella pagina. Con la forza del sogno, anche se come dice la scrittrice: «I miei non sono sogni/ ma sono spiegazioni».

Edoardo Pittalis

