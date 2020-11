L'INTERVISTA

Cosa ha da dire oggi un poeta?

«La natura della poesia si può definire con una parola: anticonformismo. Un poeta non potrà mai accettare il perbenismo, il politicamente corretto. Per lui ciò che conta è la trasgressione, avrebbe molto da dire rispetto ai discorsi preconfezionati che si sentono ogni giorno in tv. Sarebbe troppo scomodo, ecco perché nessuno lo vuole. C'è una frase fatta che riguarda la poesia: licenza poetica. Questo fa intendere che il poeta dice sempre quello che non si deve dire».

Paolo Ruffilli, 71 anni, romagnolo da mezzo secolo a Treviso, è uno dei più importanti poeti italiani del secondo Novecento. È appena uscito per Mondadori Le cose della vita che raccoglie quarant'anni di poesie. Dalla sua prima raccolta, La quercia delle gazze, al premio Montale, un lungo apprendistato che lo ha portato nelle pagine nelle antologie e a essere tradotto in molte lingue. È anche un traduttore apprezzato dei grandi poeti e scrittori inglesi, da Shakespeare a Dickens a Eliot.

Cosa ci fa un romagnolo a Treviso?

«Sono nato a Rieti un po' per caso, mio padre di Forlì lavorava per l'Industria Italiana Zuccheri e lo avevano mandato per aprire uno zuccherificio. Sono sempre stato in movimento, fino a quando sono arrivato a Treviso per una ragione di studio e di passione letteraria. Prima della laurea a Bologna, mi ha spedito qui un grande toscano che insegnava a Padova, Gianfranco Folena, per una ricerca sulla lingua veneta. A partire dal dialetto, si voleva mettere in luce come la lingua veneta, quella di Goldoni e poi di Nievo, aveva dato una linea alla letteratura italiana contemporanea. E c'era un altro forte motivo: qui viveva Giovanni Comisso, scrittore di enorme talento, attorno al quale si muoveva tutta la società letteraria del tempo, di qualsiasi schieramento fossero, avanguardisti come Arbasino, grandi poeti come Montale».

Era una città molto diversa da oggi?

«Quella Treviso è stata davvero la piccola Atene. Attorno a Comisso giravano Parise, Piovene, Berto, Zanzotto, ma direi tutte le Venezie, l'area triestina con Biagio Marin, quella friulana con Pasolini, i giovani talenti come Camon. Artisti come Carlo Scarpa, pittori come Gianni Ambrogio che organizzava grandi mostre e da Venezia arrivavano Guttuso e Morlotti. Comisso non provava invidie e aveva una vitalità e vivacità che gli consentivano di attraversare la vita come un'affascinante avventura da cogliere con tutti i sensi. Ci si trovava in osteria e alla libreria Canova in Calmaggiore, poi nella sua casa in pieno centro sui canali. C'erano anche personaggi del mondo del cinema, registi come Tinto Brass, sceneggiatori. Si pensi a Signore e signori, raccontavano che alla comparsa del film quelli che si riconoscevano non protestavano, sparivano per un po'. Comisso al film di Germi si divertiva, era attratto dalla regia, gli piaceva dirigere le piccole commedie che inventava e affidava le parti agli amici che c'erano in quel momento. È stato un periodo eccezionale continuato per almeno sei anni dopo la morte dello scrittore. Arrivato qui mi sembrava di essere giunto in una specie di signoria rinascimentale, non esisteva alcun tipo di resistenza al corpo estraneo, al foresto. Ci venivo da studente negli Anni Sessanta, ci vivo stabilmente dal 1972, avevo preso dimora sopra le Beccherie».

Che ne è stato della ricerca sulla lingua veneta?

«L'ho portata avanti concentrandomi soprattutto su Nievo che corregge in qualche maniera il suo maestro Manzoni, gli contesta di essere andato a sciacquare i panni in Arno. Nievo, che era stato garibaldino e aveva fatto sul campo la sua esperienza unitaria, sa che l'Italia non si unifica in nome del toscano ma ritiene fondamentali tutte le componenti linguistiche di quell'universo che è l'Italia. Nievo dà corpo a un tipo di scrittura che sceglie l'ibrido, la mescolanza, è lì che va cercata la soluzione e la offre nel suo enorme romanzo. Quella ricerca è diventata un saggio».

Si può vivere solo di poesia?

«Ho insegnato, poi ho lavorato per anni per grandi editori, sono diventato il lettore personale di Livio Garzanti che nel suo mestiere era anomalo. Camon ha pubblicato con Garzanti, lo incontravo spesso a Milano. Parise, del quale ero amico, veniva a Roma dove si riuniva il gruppo dei poeti, a casa della Spaziani in via del Babbuino, oppure nei caffè di Piazza del Popolo. Non mi sono mai trasferito, sono rimasto a Treviso che mi ha coinvolto come città palafitticola, con questo suo centro che era un polo di attrazione e lo era sempre stato. Tra Trecento e Quattrocento i mecenati locali davano vitto e alloggio agli intellettuali del tempo. Qui c'era la più grande colonia di fuorusciti fiorentini, Dante veniva spesso, il figlio è sepolto a Treviso. Anche Petrarca era presente, sua figlia aveva sposato un trevigiano».

A che punto è la letteratura veneta di questi anni?

«Non è più quella di allora, penso anche a Rigoni Stern, a Meneghello, a Neri Pozza altro catalizzatore di cultura. Forse mancano i punti di riferimento, Zanzotto che è un grande poeta aveva cercato di far capire che la globalizzazione avrebbe portato più danni che vantaggi, ma lui sapeva guardare insolitamente avanti, si pensi alla sua battaglia per l'ambiente, contro ogni tipo di inquinamento. Persiste un gusto della lingua veneta nei giovani autori, c'è un buon livello tra Villalta, Scarpa, Covacich, Bugaro, Franzoso. C'è l'esperienza di Mauro Corona. Ma oggi, anche per colpa degli editori, c'è la tendenza a corteggiare il lettore e questo alla fine è un grosso limite. Si chiedono libri che devono essere popolareggianti, c'è la follia di dover scrivere un libro all'anno!».

Chi è il poeta oggi?

«Quello che è sempre stato, favorito dal fatto che non essendo mai stata la poesia un genere molto venduto, il poeta subisce meno quella specie di ricatto che l'editore fa sul narratore. Il poeta è quello che scrive ciò che gli viene dal profondo, non scrive per i lettori ma più per se stesso. La poesia è il grande serbatoio che conserva le modalità dell'elaborazione del linguaggio. Gli uomini cercano le parole per impadronirsi della realtà. Tutte le parole che vengono da più lontano hanno origini onomatopeiche, sono trascrizioni di un ritmo; all'inizio del linguaggio la musica è fondamentale. A differenza del narratore, il poeta continua a credere che la parola è prima di tutto musica: la poesia di Zanzotto è una partitura musicale. I poeti non sono come la gente crede, persone che hanno la testa tra le nuvole; hanno i piedi ben piantati, hanno antenne che pescano molto in alto, avvertono in anticipo. Però che dal punto di vista pubblico la figura del poeta è decadente: sui media hanno poco spazio, si direbbe che la nostra società fa più affidamento sui cantautori che sui poeti».

Cosa dice il poeta nella stagione del Covid?

«Il poeta direbbe che salta agli occhi il responso di quella madre-matrigna che è la natura: la vita si fonda sulla morte. La nostra epoca ha divinizzato la vita nel senso dell'immortalità, non accetta il decadimento fisico, vorrebbe farci tutti ultracentenari, Una società che non si rende conto che automaticamente si svaluta la giovinezza, il venire alla luce, il ricambio che è nell'ordine delle cose. In tempo di Covid da uno come me ti senti dire che viviamo in un paese che pensa troppo ai nonni e niente ai nipoti, che quindi non crede

nel futuro».

Edoardo Pittalis

