L'INTERVISTACos'è per lei l'estate?«È la stagione più bella. Per me che amo il sole e il mare è la vita: passo tutto il resto dell'anno ad aspettarla. Nel corso del tempo sono riuscito a costruire la mia professione in modo da ritornare un po' come ai tempi della scuola, con i mesi invernali di lavoro e quelli estivi in cui posso staccare. Prima non era possibile, lavoravo anche in estate: oggi ce la faccio ed è una grande fortuna. Alcune estati, per me, sono state irripetibili».Per esempio?«Da adulto ho avuto almeno due estati...