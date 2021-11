Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTA«Cos'è l'Udinese? Per noi friulani puri è il nostro esercito, un esercito che non spara fucilate, ma pallonate in porta. A volte non trova la porta! È un esercito che va nel mondo perché questa è una terra con tanti emigrati: fino all'altro giorno era di contadini, quando non c'era da mangiare si emigrava. Abbiamo fogolar in ogni continente, tanti che ci seguono. Per me c'è anche questo tipo di affetto per la squadra»....