CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTA«Con mio figlio sono inflessibile. Cerco di educarlo ad essere un uomo migliore dei tanti incontrati nel mondo dello show biz». Torna alla musica con un nuovo singolo, Voices, quattro anni da Colour me, si gode il successo in Francia, dove è icona incontrastata degli anni Ottanta, ma Sabrina Salerno, 50anni, si dichiara anche madre in trincea. Attenta a stroncare sul nascere ogni segno di machismo o prevaricazione negli atteggiamenti di Luca Maria, 14 anni. «Da lui pretendo il rispetto per tutte le donne». E sul suo percorso...