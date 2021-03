L'INTERVISTA

Con i suoi microfilm - «un termine che mi sono inventato per descrivere in una parola le mie opere visive» - ha partecipato con successo a festival internazionali e ora Michele Pastrello sta lavorando ad un progetto ispirato ad un'opera di Raymond Carver. «Racconterà di un viaggio che un umano compie verso una méta imprecisata - spiega il regista - Il paesaggio e la natura saranno simboli di un viaggio interiore. Questa volta mi sposterò dal Veneto, girerò in Valcellina».

Pastrello - veneziano, ma trevigiano d'adozione è un artigiano/filosofo il cui percorso si divide tra produzioni artistiche e videomaking per aziende o band musicali.

Michele, i suoi microfilm intrecciano immagini, suoni, emozioni.

«Sono un concentrato di azioni, riflessioni ed emozioni, che potrebbero essere diluite in un lungometraggio, ma io ho trovato la chiave per condensarle in pochi minuti, contaminando i linguaggi video. Lo spettatore guarda qualcosa che sembra un film o un videoclip, ma non lo è».

Oggi emozioni e interazioni sono complicate dal virus. Che reazioni cerca?

«La pandemia ci ha costretti ad un rapporto con noi stessi. Il caos e la frenesia ci permettevano di scappare dalla solitudine, ma ora siamo costretti a guardarla in faccia. I miei microfilm affrontano tematiche esistenziali, filosofiche a volte, quindi in questa annata drammatica hanno potenzialmente ancor più possibilità di essere recepiti».

Salvo i monologhi, molti lavori non hanno parole. Scelta di immediatezza?

«All'inizio pensavo fosse un caso, poi mi sono reso conto che questo è il mio modo di narrare. Sto lavorando ad una sceneggiatura per un lungometraggio (che spero di far produrre) e mi rendo conto di quanto importanti siano i momenti senza dialoghi. Racconto in immagini l'animo umano senza l'uso della parola».

Cerca di lanciare messaggi o immagina che ciascuno possa avere una propria lettura?

«Nessun messaggio. Goldwyn disse: Se vuoi mandare un messaggio spedisci un telegramma, non fare un film. Io affronto la condizione umana: ho parlato di custodia della memoria, di tecno-solitudini, di bambino interiore e di auto-sabotaggio mentale».

Cerca l'interazione con il suo pubblico?

«Ogni volta che pubblico qualcosa in rete (sui miei canali o su piattaforme di informazione), ne parlo abbondantemente. I miei video richiedono attenzione e predisposizione. Ho spettatori che mi seguono nell'ambito indie e spesso in privato mi raccontano cosa hanno provato con i miei lavori. È una cosa molto bella».

Film e video commerciali, che interscambio si crea tra le due facce del suo lavoro?

«C'è chi pensa che è bravo, ma se è artista le pubblicità non le fa. È spiazzante, perché ormai lo storytelling visivo e la pubblicità si sono avvicinati al cinema, alle serie-tv, ai videoclip».

Da dove nasce il sogno, lo stimolo dà il via a un nuovo progetto?

«Rispondo con Shakespeare (da Otello): e spesso le strappai una lacrima, narrandole di tristi eventi, sofferti dalla mia gioventù. Finita la storia, lei ripagò le mie sofferenze con un mondo di sospiri; giurò che in verità era straordinario, oh, quanto straordinario, e commovente, molto commovente. Per dire che il sogno è la conseguenza del bisogno di connessione che noi umani abbiamo».

