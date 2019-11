CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTACome si diceva un tempo, è una domanda da un milione di dollari: Avremo, oppure no, un futuro?. Ma la risposta di Carlo Carraro, docente di Economia Ambientale alla Ca' Foscari di Venezia di cui è stato rettore, è estremamente semplice nella sua schietta gravità: «Dipende assolutamente da noi. Effettivamente non siamo sulla buona strada per garantircelo. Ma è pur vero che niente al mondo è irreversibile». Il presidente dell'European Association of Environmental and Resource Economists e vicepresidente dell'Intergovernmental...