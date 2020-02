L'INTERVISTA

Ci consegna un scoppiettante hai un cognome? adesso fatti un nome. E alla fine ride. Piero Angela parla di padri e figli con quel tono leggero e preciso che tutta Italia conosce. È uno che sa sorridere e che interpreta bene la differenza tra la serietà del fare e del dire; e la forma. Insomma, una battuta salva tante cose. Anche in una conversazione ogni tanto un po' delicata, come quando gli si chiede del figlio Alberto.

Ma parlando di padri e figli, eredità e futuro a uno che ha 91 anni giovanissimi domandiamo com'era da bimbo.

Normale, famiglia senza problemi, con mia sorella non giocavo. Uscivo ogni tanto con gli amici di scuola. Uniche avventure il giro dell'isolato in bici e pattini a rotelle sulle strade; non passava un'auto.

Papà?

Era del 1875, contemporaneo di Garibaldi. Nasco e lui ha 54 anni. Un rapporto ottocentesco. Uomo all'antica, severo. Mai giocato con lui, mai andato in giro.

Giornata tipo?

Dirigeva una clinica di malattie mentali a venti chilometri da Torino. Tornava a casa e alle nove di sera tutti a letto. Con lui mai un problema. E io non mi ribello; non era di moda al tempo.

Stile di vita?

Molta frugalità specie nel mangiare. Avevo 12 anni quando arriva la guerra e 17 quando finisce. Ho scampato per pochi mesi la divisa di guerra. Ho sofferto molto la fame; ed erano gli anni della mia crescita; una pagnotta di pane al giorno, bagnato, marrone.

Nel vestire invece

Anche quello razionato e io usavo abiti di mio padre rivoltati; scarpe fin quando i buchi non erano troppo larghi per l'acqua. E poi ricordo il buio. Fino al 1945 c'era l'oscuramento. La gente non ha idea cosa voleva dire stare al buio; anche se in verità tutta l'umanità è stata millenni al buio. In casa. una lampadina con una carrucola che si abbassava quando si doveva rammendare; l'energia costava tantissimo.

Del padre ha preso

I suoi valori di onestà, correttezza, dovere. Prima il dovere e poi piacere , mai avuto diritto solo doveri da piccolo. Ah, mia moglie e io nonni, lo ripetiamo ancora ai nipoti, non creda che si dimentichino quelle cose.

Un mio amico dice, mio figlio è figlio del tempo più che mio.

L'educazione familiare conta molto specialmente quando non hai altri modelli. Da giovani in casa niente tv o telefonini . Ora si devono seguire i gruppi, girare con jeans strappati. Oggi la famiglia è una delle cose che fa crescere un giovane, forse nemmeno la più importante.

Nell'arcipelago sociale i genitori non devono mollare di

Di avere un rapporto coi figli. Parlare, stare con loro, essere visti come una persona di cui fidarsi. Molti genitori in realtà parlano poco con i figli e si occupano molto di calcio, a tavola che discorsi faranno?

Magari anche i genitori si difendono.

Non sono sociologo però ho l'impressione che ci siano ancora tantissime famiglie normali nel senso che i ragazzi stanno bene con i genitori. Poi c'è anche chi si droga e chi vive per tatuarsi.

Visto che i ragazzi sputano come cammelli?

Ai miei tempi sui tram una targhetta diceva, vietato sputare per terra e bestemmiare. Credo che sia perché lo vedono fare ai calciatori in tv .

Piero calciatore?

Ala destra ed ero molto veloce al liceo per i traversoni; e poi sci, nuoto; però a 25 anni mi sono fatto male alla colonna facendo ginnastica. Ernia del disco. Stop.

S

e stai buono ti regalo

Mai sentita questa frase. Mi arrivavano due cose a Natale e un regalo al compleanno. Ora a una festa di compleanno si presentano in trenta con altrettanti regali che vengono usati due minuti e poi si accantonano.

Il figlio che fa stesso mestiere del papà.

E' questione complicata. Per tutta la storia dell'umanità l'80-90 per cento dei figli ha fatto il mestiere del padre, fabbro commerciante avvocato dentista falegname. I figli dei liberi professionisti in genere seguono il lavoro del padre.

Tutto ancora più difficile quando il lavoro dei due ha alta visibilità.

Massì, si parla subito di nepotismo e tutte quelle storie. Spiego una cosa di base. Alberto e io non siamo assunti in Rai. Abbiamo un contratto che scade ogni anno. Se hai pubblico te lo rinnovano, altrimenti ti licenziano.

Senta come suona: Piero Angela, Alberto Angela,

Capisco ma Alberto ha fatto un lungo percorso di ricercatore. Laurea in scienze naturali alla Sapienza con 110 lode e la tesi diventa un libro. Poi specializzazione in paleontologia umana. Nel frattempo estati passate prima in Inghilterra poi negli Usa dove fa corsi ed esami ad Harvard. Poli Columbia University e Ucla. Studia economia, psicologia computer. Volontario con l'università di New York nello Zaire (Congo) in cerca di ominidi. Campagne col Centro studi Ligabue e Dan Johanson in Kenya. Poi con Tim White università di Berkeley; e il Cnr francese in Oman.

E lei?

Lasciavo fare. Ad un certo punto racconta alla tv svizzera francese tutte queste esperienze e lì gli offrono una rubrica Albatross. I servizi li prende Telemontecarlo. Lo vedono in Italia e poiché Superquark da un'ora deve passare a due, per vincere la concorrenza di altre tv, il regista mi dice, tuo figlio è bravissimo. E io, se lo prendo qui mi sparano. Ero abbastanza contrario. Lui aveva già un suo programma. Però alla fine non si può nemmeno discriminare al contrario. Ma mai assunto alla Rai.

Le bastano dodici lauree honoris causa?

Io sono contento, sono l'imprimatur della comunità scientifica che dice: stai facendo un buon lavoro.

Dà vita al Cicap a Padova, si batte contro l'omeopatia. Sempre in frontiera.

Un divulgatore sta sempre dalla parte degli scienziati e dei contenuti, del pubblico. E prendere posizioni contro la pseudoscienza e il presunto paranormale.

L'evoluzione obbliga i figli a sorpassare i padri?

No. Il figlio di un avvocato o di un commercialista può subentrare al padre nello studio o andare in altra città; e magari non ha competizione. A mio figlio in tv ho detto: hai un cognome? Fatti un nome!. E via con una risata.

Adriano Favaro

