Catapultati indietro di 28 anni, dal 2020 al 1992, l'anno di Tangentopoli, della guerra in Bosnia ed Erzegovina, ma anche l'anno del primo sms inviato dal telefono cellulare. Un'epoca «che per un adolescente di oggi è lontana quasi quanto le guerre puniche...» così Andrea Maggi, il prof di lettere del docu-reality Il Collegio racconta la quinta edizione del programma, in onda su Rai2 da martedì 27 novembre alle 21.20 (realizzata in collaborazione Banijay Italia). Per oltre un mese i 21 ragazzi tra i 14 e i 17 anni (tra cui anche il 17enne Bonard Dago di Zero Branco, Treviso) sono stati trasportati in una bolla televisiva, lontano dai contagi e dal rischio Covid, chiusi in un collegio dove hanno studiato (e vissuto) al ritmo degli anni Novanta. Veterano del programma il pordenonese Maggi (docente di professione in una scuola secondaria di primo grado a Sacile) è uno dei volti più amati del Collegio anche in quest'edizione paradossale.

Come è stato per i ragazzi passare dai 3 mesi di lockdown e didattica a distanza in casa al ritrovarsi chiusi in una scuola a contatto stretto tra compagni e adulti?

«Erano delle pentole a pressione pronte ad esplodere. Ciascuno di loro portava con sé la propria vicenda personale. Alcuni dei ragazzi hanno un passato davvero molto difficile, talvolta drammatico. Avevano una gran voglia di voltare pagina e bisogno del contatto di gruppo. Ci siamo accorti che la privazione di smartphone, tablet, computer, social network, quest'anno non è pesata loro così tanto come nelle edizioni precedenti. Anzi, avevano voglia di parlare, di aprirsi, di instaurare rapporto umani, di relazione. Nessuno di loro (come invece è accaduto in passato) ha voluto lasciare il programma. Questa edizione del Collegio sarà molto frizzante ma anche molto umana».

Cosa li ha colpiti di più degli anni Novanta?

«Sicuramente la politica, tutto l'affaire Tangentopoli ma anche complicate elezioni politiche del 1992 e in generale il costume di quell'epoca. Fu un momento storico di grande apertura, post caduta del muro di Berlino. Questi ragazzi arrivano da un mondo che ha appena fatto esperienza della chiusura, perciò quell'atmosfera di grande apertura e di voglia di sperimentare li ha affascinati».

Nel 1992 lei era un giovane liceale.

«Avevo 18 anni. Ricordo le impressioni con cui vivevamo l'attualità. Il professore di religione che in classe ci spiegò gli attentati di mafia e la nostra incredulità. Mi sono ritrovato a fare l'insegnante in un'epoca che avevo vissuto da studente».

Come si è immedesimato in questo nuovo ruolo?

«Esteriormente, non certo con l'abbigliamento grunge che portavo allora. Però ho cercato di ispirarmi al professore di latino e di italiano che avevo al liceo».

Come è stata questa edizione a misura antiCovid?

«La prima novità è che ci siamo spostati al Collegio Regina Margherita di Anagni. La produzione ha creato la bolla, eravamo un centinaio di persone, appena arrivati ci hanno messo in quarantena, poi siamo rimasti confinati nel Collegio per un mese e mezzo, dai primi di luglio al 14 agosto. Avevamo un protocollo antiCovid di 60 pagine. Le riprese sono durate di più degli anni scorsi. Sono tornato a casa che quasi non riconoscevo più mia figlia».

