Basterebbe soltanto l'invenzione del metalmezzadro per fare di lui quello che ha capito meglio le trasformazioni del Veneto nel Novecento. Ulderico Bernardi ha studiato i veneti e la loro terra, quelli che sono rimasti e i tanti che se ne sono andati in giro per il mondo a catar fortuna. Ci ha scritto sopra un centinaio di libri, ha insegnato di miseria e di benessere a generazioni di studenti. A 83 anni sta scrivendo un libro sull'Istria, un'altra sua passione, assieme alla vigna, alla cucina, alla cultura popolare., al vecio parlar. Dice che lo studio lo ha salvato dalle esagerazioni e dai facili entusiasmi, che a sette anni aveva già letto I Miserabili e che a otto si è scontrato contro il muro della vita troppo duro e alto per essere scalato da un bambino. Ha dovuto crescere in fretta nel modo più tragico; attorno c'era la guerra e dalle sue parti, Oderzo, era anche guerra civile.

A Ulderico hanno ucciso il padre in un agguato la sera del 24 marzo 1945. «Stava rientrando in bicicletta il sabato da Treviso, dove lavorava. Erano in tre, con lui c'erano il direttore didattico e un'ausiliaria. Corrado Piccione era direttore di Audacia il giornale delle Brigate Nere. I partigiani hanno teso un'imboscata sulla Postumia a pochi metri dall'Ossario di Fagarè, sul Piave. Erano tutti giovanissimi, tutti di Oderzo e tutti comunisti. Ci hanno detto, poi, che mio padre si era trovato nel posto sbagliato e con la compagnia sbagliata. Sono rimasti quattro orfani e una vedova che non aveva altre risorse..»

Cosa è accaduto quando mancava un mese alla fine della guerra?

«Avevo avuto un'infanzia tranquilla fino ad allora. Mio padre Arrigo, che aveva fatto la Grande Guerra come capitano di artiglieria, era economo del Comune. Lo zio Leonardo, medaglia d'argento dell'Aviazione, col grado di colonnello era stato arruolato anche nella Seconda guerra mondiale: gli americani lo avevano fatto prigioniero in Africa e lo avevano portato in Texas, compagno di prigionia di Giuseppe Berto. Mio padre, richiamato, era riuscito a rientrare da Pola dopo l'8 Settembre e in seguito aveva aderito alla Repubblica di Salò. Era un moderato, più impegnato nella cultura che in politica. Eravamo quattro fratelli, Umberto che aveva già vent'anni, Giuliano e Mario: sono rimasto solo io. Il nostro mondo si è spezzato alle 16 e 30 di quella sera di marzo del 1945».

Che ne è stato dopo dei fratelli Bernardi?

«Quando mio padre è morto, mamma non ha voluto che uscissimo di casa. Ho visto fotografie tremende di sfilate in armi, il reggimento Bologna della Guardia Repubblichina e le Brigate Nere di scorta. Dietro le bare c'era l'abate mitriato di Oderzo, ho visto i funerali dal portoncino della casa dove abitavamo e che abbiamo perso l'anno dopo. E stata molto dura per la famiglia, ma anche per Oderzo: l'odio è durato molto a lungo».

Ha superato quell'odio?

«Provo ancora un dolore per mio padre che non ho potuto conoscere. Veniva a casa il sabato, l'unico ricordo è che mi accorgevo che aveva la barba lunga della sera e sentivo la sua guancia ispida. Sono stati i miei fratelli i miei maestri. Per fortuna che mamma Olga era una donna coraggiosissima, per due anni è rimasta senza niente: non poteva percepire la pensione di vedova di guerra, nemmeno quella di impiegato, perché gli aderenti alla Rsi erano stato epurati. Si è venduta la casa, le posate d'argento, perfino le scarpe usate perché ogni giorno doveva trovare qualcosa da mangiare per quei quattro ragazzi. Per fortuna funzionava la testa di questi ragazzi, miei fratelli hanno lavorato tutti nell'editoria.

Lei racconta che vi ha salvato la cultura.

«La curiosità, la voglia di sapere è stata la chiave che ha aperto anche la mia carriera di insegnante, ho incominciato a insegnare già da studente universitario, su e giù da Venezia per la laurea in Economia, l'unica percorribile per chi aveva fatto le scuole tecniche. A Venezia ero compagno di corso di Ferruccio Bresolin, di Giorgio Brunetti, dell'industriale De Longhi. Con lo studio mi sono completamente liberato da condizionamenti legati a nostalgie politiche. Quando ho potuto farlo, grazie all'Università, ho girato il mondo per studiare le diversità».

Quando è incominciata la sua carriera universitaria?

«Prima ho insegnato tra medie e superiori, l'Università è arrivata come assistente volontario di Gaspare Barbellini Amidei, che era docente di Sociologia a Venezia. Quando si è trasferito a Bergamo mi ha chiamato e con mia moglie Adriana e i figli ci siamo coraggiosamente spostati e ci siamo rimasti dieci anni, fino al ritorno a Ca' Foscari nel 1982. Nel frattempo, a Trento era nata la facoltà di Sociologia e mi sono laureato anche in Sociologia. L'economia mi interessava molto come politica sociale, ma è stata la sociologia che mi ha aperto gli occhi, mi ha fatto comprendere come la parte più importante della vita non è quella di fare quattrini. Sono andato in pensione a 70 anni, nel 2007».

Nel frattempo, è diventato famoso per aver inventato il metalmezzadro. Che cos'è?

«È il capitolo formativo di tutta la nostra ricchezza contemporanea. Il Veneto ha avuto questa grande fortuna nella liquidazione della mezzadria. C'è il capolavoro di Olmi L'albero degli zoccoli che insegna qualcosa, con Ermanno ci siamo ritrovati come fratelli a Bergamo. C'è voluta una rivoluzione politica per portare milioni di famiglie fuori dal condizionamento, queste forze vive costrette a sopravvivere su scampoli di campi. A quel punto la voglia di fare da sé che era dentro questa gente, si è spostata nella fabbrica. Si sono aperti grandi spiragli ed è cominciato l'esodo dai campi verso Pordenone, Conegliano, San Donà, Porto Marghera che ha coinvolto uomini e donne. I contadini spesso hanno avuto come liquidazione le case dove abitavano e le stalle che sono diventate laboratori delle donne per la maglieria. Gli uomini entravano in fabbrica e avevano uno stipendio sicuro e questa situazione ha fatto nascere quello che ho chiamato il metalmezzadro, che poi erano anche metalmezzadre, le donne hanno pagato un prezzo molto alto a questo sviluppo. Col doppio lavoro è cominciata veramente la grande industrializzazione che qua è stata sempre su misura, calibrata sull'ambiente familiare. Non ho mai pensato che il termine metalmezzadro si potesse registrare. È stato il grande linguista Mario Cortellazzo a scrivere che ero stato io a usarlo per la prima volta alla fine degli Anni Sessanta».

Ha studiato a lungo l'emigrazione e l'immigrazione: che cosa è cambiato?

«In cento anni sono andati via milioni di veneti, fuggivano dalla miseria, dalla prevaricazione, dalla prepotenza e cercavano condizioni migliori di vita. Poi, d'improvviso ci si è trovati di fronte ai problemi dell'immigrazione. Non si possono abbandonare le persone, ma ci vuole un processo di integrazione che da noi è sempre stato carente, nessun Governo ha mai avuto una politica convincente che vuol dire poter lavorare, avere una casa, la scuola per i figli, potersi curare. Chi lavora deve sentirsi parte della comunità. Ci sono milioni di immigrati che non hanno avuto la cittadinanza. Mio figlio Arrigo è sposato con una romena, hanno una figlia di cinque anni, lei non ha ancora la cittadinanza italiana in un tempo in cui si può avere la doppia cittadinanza. Sono processi interminabili. È dispersione di ricchezza. Continuiamo ad affidarci agli stereotipi e dopo gli stereotipi arrivano i pregiudizi e dopo la discriminazione».

Edoardo Pittalis

