L'INTERVISTAAltro che il loro tormentone Una vita in vacanza. Tra tour e disco, Albi, Bebo, Lodo, Carota e Checco, ovvero i cinque de Lo Stato Sociale, non sembrano stiano avendo tanto tempo libero. Il furgone di sempre li sta portando in giro per l'Italia per concerti, fino all'Home Festival di Treviso che - dal 29 agosto al 2 settembre - sarà alcova di musica a tutto giro.Un po' per il brano allegro, un po' per la vostra simpatia e un po' anche per la vecchia che balla, oramai siete diventati famosi.«Sì, con vite incasinate come sempre...