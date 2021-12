L'INTERVISTA

Alle botti della distilleria di famiglia a Mestrino, Bruno Bonollo da ragazzo preferiva i pali della porta del Padova nel vecchio glorioso stadio Appiani. Era il Padova di Rocco che in quel campo in mezzo alla città le suonava alle grandi e faceva gridare al miracolo in provincia. Bonollo era la riserva del grande Antonio Pin, poi ne avrebbe preso il posto. Dieci anni in biancoscudato, da quando ne aveva 15. Ha vestito anche la maglia di numero 1 della Nazionale Giovanile, col 12 un ragazzone friulano di poche parole, Dino Zoff. Una volta il futuro campione del mondo gli chiese di scambiare le maglie: «Così potevo dire di avere indossato la numero 1». Zoff l'ha scritto nel libro che racconta la sua storia. Bruno Bonollo, che ha appena compiuto 80 anni, ha esordito in serie A il 4 giugno del 1961 a Napoli, nell'ultima partita del campionato, fu una vittoria per 2-1. Qualche anno dopo, con Rocco passato al Milan, tramontò anche la leggenda di quel Padova. Bonollo fu costretto a smettere nel 1966, dopo uno scontro in uscita sul campo ghiacciato, per una spalla curata in fretta e mai sistemata. Dice che il più forte che ha visto giocare è stato lo juventino Omar Sivori. «Mi ha fatto gol in rovesciata, era unico, era il Maradona di quel tempo». Era una Juventus con un attacco da 100 gol a campionato: Nicolè-Boniperti-Charles-Sivori-Stacchini. Nicolè aveva giocato nel Padova, Agnelli lo aveva portato via premendo sul presidente che era il più grosso concessionario Fiat della provincia. Il calcio era anche questo. Dall'infortunio di Bruno ci guadagnò la fabbrica di famiglia. Il giovane entrò a tempo pieno nella Distillerie Bonollo Umberto, sede a Mestrino, laboratorio a Conselve. Un'azienda che era nata nel 1908 a Breganze, sulle colline dell'Alto Vicentino. Oggi a guidare la società è Elvio Bonollo, 50 anni, padovano, figlio di Bruno. Al comando la quarta generazione: Elvio, il fratello Filippo e il cugino Luigi. L'azienda fattura 55 milioni di euro l'anno, produce 13 milioni di bottiglie che vanno in giro per il mondo, soprattutto nei paesi di lingua tedesca. Cinquanta prodotti diversi: dai liquori tipici italiani alla novità della grappa Of, amarone, barrique e infusi di scorze d'arance siciliane. Oltre cento dipendenti, una decina di camion, una rete vendita di 150 agenti. Tutto è incominciato con Giuseppe Bonollo, il bisnonno, e da allora c'è sempre un Giuseppe in famiglia. Il fondatore ebbe nove figli, tra loro Umberto nato nel 1904. I Bonollo fecero buoni affari tra le due guerre, s'ingrandirono spostandosi a Formigine nel Modenese. Dopo la seconda guerra Umberto rientrò nel Veneto e prima prese in affitto una distilleria a Portogruaro, poi nel 1951 ne aprì una sua a Mestrino con l'aiuto dei sei figli, il primo ovviamente chiamato Giuseppe. Allora a Mestrino c'era soltanto la fornace, il resto erano campi da coltivare. Nei bar e nelle osterie si consumava più grappa rispetto ad oggi, quasi tutta sfusa.

Quando avete capito che c'era un mercato per i liquori in bottiglia?

«Il nonno e mio padre Bruno oltre alla passione per la grappa ci hanno trasmesso quello per l'innovazione e già negli anni del boom economico, in un settore estremamente tradizionalista, avevano portato avanti la novità del sistema di distillazione di tipo continuo. L'innovazione non è in contrasto con la tradizione, anzi le migliori tradizioni di oggi sono il risultato delle migliori innovazioni del passato. Conselve ci ha permesso l'evoluzione del prodotto e nel 1972 siamo usciti con la prima grappa di Raboso. Poi siamo arrivati alla personalizzazione del prodotto, mio padre e gli zii Antonio e Dario, che era un po' i genietti della distillazione, erano orgogliosi di aver fatto una serie di bottiglie per il ministro Antonio Bisaglia che le regalava agli amici. Un'altra cosa che in famiglia ci hanno insegnato è quella di non buttare via nulla; l'attenzione a non sprecare era qualcosa anche di necessario. Con la grappa siamo la finale di tutta la catena vitivinicola e questo ci permetteva di dare valore a ciò che restava della vinaccia esausta dopo l'ottenimento della grappa. Essiccata, i semi separati dalle bucce e i vinaccioli diventavano utili per produrre un olio dietetico. La buccia essiccata veniva utilizzata come combustibile, in più si ottenevano le mattonelle pressate buone per il riscaldamento. Oggi questa attenzione a non sprecare è amplificata, i residui liquidi sono utilizzati per produrre energia, ma anche per mangimi per il mondo animale. L'economia circolare noi lo facciamo da allora».

Come è stato il suo ingresso in azienda e il confronto col padre?

«Mio padre era entrato in fabbrica dopo gli studi e dopo il calcio, aveva tendenza all'innovazione e aveva comprato macchine all'avanguardia per la liquoristica. È una persona riflessiva, ha sempre badato a seguire i tempi: nel 1982 qui è arrivato il primo computer che veniva direttamente dalla Silicon Valley, siamo stati tra i primi a fatturare con i nuovi sistemi. Io sono entrato alla fine degli anni '90, con tutta la quarta generazione, ma sono cresciuto nella casa-azienda. Ho incominciato dopo la laurea in Economia aziendale alla Bocconi e la specializzazione in marketing negli Usa, dove ho fatto un'esperienza di lavoro. Il primo risultato di questi studi è OF che vuole dire semplicemente, in un settore tradizionalista, riuscire a elevare la grappa, vista fino ad allora come distillato povero, a prodotto con caratteristiche internazionali. Noi ci siamo inventati nel 2000 di fare le consegne a domicilio col corriere espresso, non sono mancate le difficoltà ma il sistema ha funzionato e funziona tuttora.

Fate grappa da quattro generazioni.

«Mi ricordo da bambino il forte odore e la presenza della vinaccia. Per noi l'anno iniziava a settembre non a gennaio, partiva a fine estate tutta una frenesia e un'attenzione spasmodica all'approvvigionamento delle vinacce e alla qualità di quello che arrivava. Spesso portavano tutto con l'Ape, noi dovevamo andare a controllare che le balle fossero perfette, che non ci fosse ammuffimento altrimenti dovevamo rimandarle indietro. Ricordo di cene in cui si parlava di idee, la grappa era sempre lì, era a tavola che si facevano le degustazioni e ricordo gli adulti dire con orgoglio: Questa xe bona. La grappa migliore è quella che deve ancora arrivare, quella su cui stai lavorando. La tecnologia oggi è fondamentale, il naso va bene per controllare, ma la grappa non la fai a naso».

E l'approdo alla grande pubblicità in televisione?

«In questa volontà di continua innovazione, nel 1999 nasce questa bottiglia particolare di grappa di amarone invecchiata in barrique, una bomba di ricchezza di aromi. Un prodotto non solo caratterizzato ma anche elegante e un contenitore che non esisteva, la bottiglia decanter che voleva esprimere la creatività italiana. Il risultato del lavoro di una famiglia italiana di quattro generazioni di mestiere Un prodotto che avesse potenzialità della grappa che superasse il concetto della grappa dell'alpino. Siamo arrivati in tv nel 2003, all'inizio avevamo lo spot dello scozzese grande esperto che non riusciva a qualificare questo qualcosa di buono e nuovo. Un'evoluzione continua, fino agli spot che si possono vedere sulle reti principali in questi giorni».

Ho chiesto a Bruno Bonollo a che calciatore avesse pensato per la sua grappa, ha risposto: «Al più grande che è Maradona, lui si è servito della mano di Dio, io posso offrire l'Amarone di Dio. A Napoli sarebbero contenti».

Edoardo Pittalis

