Adorata da Oscar Wilde, ammirata da Proust e da un giovanissimo Sigmund Freud, che le dedica una pagina del suo diario, prediletta da Victor Hugo, e cordialmente detestata da Anton Cechov. Sarah Bernhardt è un'icona vera e Laura Morante la descrive come «straordinaria per l'epoca». Ed è proprio al personaggio diva, grazie a Mimosa Campironi, che l'attrice ha deciso di portare a teatr Io Sarah, io Tosca, accompagnata dalla voce e al pianoforte di Chiara Catalano (in cartellone dal 10 al 19 dicembre al Teatro Toniolo di Mestre (info myarteven.it). Autrice del testo, frutto di approfondite ricerche attraverso la bibliografia dedicata alla diva, Morante muove dal rapporto con il personaggio di Tosca, protagonista del dramma che Victorien Sardou aveva scritto per lei, andando però oltre il profilo pubblico dell'artista.

«Nell'ambiente del teatro francese racconta Morante - si riportano aneddoti, si parla delle sue manie stravaganti, ma della persona che si cela dietro l'apparenza, la storia e la leggenda di quella che fu forse la prima vera diva, capace di far parlare di sé più o meno quotidianamente i giornali di mezzo mondo, della donna che fu Sarah Bernhardt non sapevo quasi nulla. Forse valeva la pena di cominciare a conoscerla».

Laura Morante, quindi un interesse crescente

«Mi sono chiesta come si fosse formato il carattere di una donna dalla personalità così complessa. Viene raccontata come una donna forte e dispotica, si citano il suo umorismo caustico, l'ostinazione, oltre a certi esotismi nella Parigi dell'epoca. Allo stesso tempo fu intraprendete e coraggiosa, addirittura intrepida, ma in verità dietro le quinte si nascondono fragilità che non vengono mai raccontate. Mi è venuta voglia di esplorare questo mondo. E quindi lo spettacolo è concepito come un progressivo disvelamento delle sue ferite e dei dolori e del suo spasmodico bisogno di amore».

Una fragilità nascosta per un personaggio complesso.

«La Bernhardt stessa ha cercato di occultare parte della sua vita. Nella sua autobiografia parla del padre, che i biografi ritengono non abbia mai conosciuto, e racconta della madre senza ricordare come fosse una cortigiana di alto livello. Nasconde di esser stata costretta a prostituirsi giovanissima come la sorella. E poi il figlio appare per la prima volta all'età di quattro anni. Si nascondeva, ma nel mentire svelava se stessa».

Il personaggio al posto dell'artista?

«Quando lei si fabbrica questo personaggio, ne rimane prigioniera. Nello stesso tempo i suoi affetti rimangono molto segreti e molto intensi. Ebbe amicizie importanti, durate tutta la vita, nelle quali esprimeva cose che con il suo pubblico non svelava».

È stata una grande attrice?

«Non abbiamo se non brevi spezzoni, ma credo fosse imprevedibile. Era in ogni caso carismatica. I giornali ne parlavano tutti i giorni. Negli Usa era un brand, vendevano creme e giarrettiere col suo nome».

Come avviene lo slittamento su Tosca?

«Perché un personaggio risulti credibile deve esserci un incontro con l'interprete. E poi Sardou scrisse Tosca per lei, con molti punti di contatto biografici dall'idea di farsi suora al passato da custode di capre, dal collegio ai corteggiatori. Quello che emerge più di tutto è però il suo spasmodico bisogno di amore, di quell'affetto e della tenerezza che le è mancato. Se infatti come protetta del duca di Morny ebbe importanti privilegi, nello studio e nella carriera, dall'altro come donna fu affamata d'amore»

Giambattista Marchetto

