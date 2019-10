CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAA Ponte San Nicolò da un secolo fanno imballaggi per qualunque prodotto, non c'è niente che non possa essere messo dentro una confezione adatta. Una volta lo chiamavano Sacchettificio, oggi è Packaging perché in inglese pare suoni bene e si venda meglio. Il Sacchettificio Nazionale Corazza c'è dal 1925, il marchio è quello di allora: due elefantini che saggiano la resistenza del sacco. Caratteri Anni Venti, disegno che sembra preso da un manifesto del cinema muto, stile kolossal alla Cabiria. Una volta era dietro la chiesa,...