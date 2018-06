CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTOVENEZIA Si corre contro il tempo per finire i lavori entro fine agosto, perché il 2 settembre ci sarà la Regata Storica. E' il termine ultimo per il restauro al Ponte dell'Accademia, perché la machina può passare solo da lì e il pontone dovrà essere rimosso. Per questo una ventina di uomini sono all'opera tutti i giorni dalla mattina alla sera, domeniche comprese. Sono fabbri, muratori, falegnami, carpentieri e pittori. Oggi siamo a metà del restauro e ieri Il Gazzettino è stato in sopralluogo nel cantiere dell'opera...