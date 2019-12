CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTOVENEZIA Riportati all'antico splendore i Giardini reali, ora si metterà mano anche alla riva antistante dove si affollano i 16 chioschi di souvenir, con la loro consueta mercanzia. Un'immagine che stride con l'eleganza ritrovata dello spazio verde, con il padiglione neoclassico e la nuova serra. Per questo il Comune punta a dimezzarli, in modo da cominciare a liberare un'area destinata a diventare - con lo sviluppo anche dei piani di Generali per le Procuratie Vecchie - un ingresso ideale per la Piazza. Ipotesi allo studio,...