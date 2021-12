L'INTERVENTO

La superficie era offuscata da un deposito di particolato atmosferico, dalle alterazioni della vernice e dai sollevamenti della pellicola pittorica, mentre il supporto ligneo di pioppo presentava diversi forellini provocati dagli insetti xilofagi. L'intervento di recupero di un'opera di grandissimo valore, quindi, era necessario, tenuto conto del fatto che si tratta di un capolavoro realizzato da Giusto de Menabuoi in uno degli 8 siti dell'itinerario trecentesco di Padova insignito a luglio del sigillo Unesco, dove poi sarà ricollocato. Il polittico del Battistero della Cattedrale, infatti, è stato oggetto di un restauro conservativo finanziato da Intesa San Paolo e fino al 23 aprile si potrà ammirare vis-à-vis nel Salone dei vescovi dell'attiguo Palazzo vescovile nell'ambito dell'esposizione denominata appunto Giusto da vicino. L'opera venne realizzata dal pittore fiorentino e dalla sua bottega, contemporaneamente al resto degli affreschi, tra il 1375 e il 1378, su input di Fina Buzzacarini, moglie di Francesco il Vecchio da Carrara, signore di Padova, la quale commissionò la decorazione del Battistero del Duomo, eletto a mausoleo familiare.

Raffigura su più ordini la Madonna con il Bambino in trono, Storie della vita di San Giovanni Battista, Storie della vita di Cristo, dottori della Chiesa e santi. Ieri mattina il restauro è stato presentato da monsignor Giuliano Zatti, vicario generale della Diocesi, dal vicesindaco Andrea Micalizzi, dal direttore del Museo Diocesano Andrea Nante, da Monica Pregnolato funzionario della Soprintendenza, e da Silvia Foschi di Intesa San Paolo.

I DETTAGLI

«Questa, - ha spiegato Nante - è una piccola iniziativa espositiva, date le dimensioni della mostra, ma per noi è importantissima perché consente adesso di osservare da vicino, come recita il titolo, uno dei capolavori della bottega di Giusto. Abbiamo voluto esporlo qui dove c'era il cantiere in cui Francesca Faleschini per mesi ha lavorato in silenzio quando non c'erano visitatori. Il peso organizzativo è stato uguale a quello di una mostra rilevante, perché a partire dal progetto grafico per finire a chi ha redatto testi, è frutto di un lavoro di ricerca che si è sommato a quello di esplorazione di documenti. Per ricostruire la storia conservativa degli affreschi Battistero, infatti, è stato fatto per la prima volta uno studio analitico sul Polittico. Moira Pegoraro, con Monica Pregnolato e la stessa Faleschini, quindi, hanno completato un percorso per far avvicinare i visitatori sia all'intervento di restauro, che di conoscenza delle tecniche impiegate. Per tale motivo abbiamo voluto inserire i pannelli esplicativi, ma anche allestire una piccola vetrina con i materiali usati, e con il frammento di una ciotola, rinvenuta durante gli scavi effettuati a ridosso del Battistero tra il 2011 e 2012, che secondo gli esperti è riconducibile alla Bottega degli artisti che operavano qui nel Trecento».

«Il polittico - ha concluso Nante - è in relazione al ciclo decorativo del Battistero: alcune scene vengono riproposte, mentre altre sono nuove. Per esempio, quella del Battesimo è identica, mentre quella della nascita del Battista viene ripresa, ma il carattere miniaturistico del capolavoro fresco di restauro esclude certi personaggi. Sulla pittura su tavola, comunque, i colori sono più brillanti».

GLI ENTI

«Il progetto Restituzioni da 30 anni si occupa della salvaguardia patrimonio artistico pubblico ed ecclesiastico, per la fruizione della gente - ha aggiunto Silvia Foschi - . È nato in Veneto, con una formula precisa: la banca si mette a fianco di enti e Sovrintendenze per individuare opere che necessitano di restauro e lo sostiene. E poi organizza una mostra perché il pubblico possa vedere l'esito. Questa è la 19. edizione e in 30 anni Banca Intesa ha permesso il recupero di 2mila capolavori, di cui 260 nel territorio padovano». «E un'opera restituita oggi alla fruizione e agli studi che avranno una prosecuzione - ha aggiunto Monica Pregnolato -. Come lo è stato il restauro, il polittico è frutto di un lavoro corale, che esce dalla Bottega di un grande artista attraverso l'apporto di varie maestranze, con la regia di Giusto». «È una bella occasione - ha sintetizzato Micalizzi - per vedere da vicino uno dei capolavori dello straordinario patrimonio artistico di Padova, sede di due siti Unesco».

LE COORDINATE

L'esposizione è arricchita da una seconda rassegna, Ecce advenit, di tema natalizio, che propone 13 codici e 3 incunaboli, provenienti dalla Biblioteca Capitolare, e collocati ora nelle teche di sala Barbarigo. Sia Palazzo vescovile, che Museo diocesano (con ingresso gratuito), sono aperti con il seguente orario: lunedì 13,30-18; da martedì alla domenica dalle 10 alle 13,30 e dalle 14 alle 18. C'è poi la possibilità di acquistare il biglietto unico per accedere al circuito Palazzo vescovile-Museo diocesano-Battistero, oppure di vedere quest'ultimo con il ticket unico di ingresso agli 8 siti dell'Urbs Picta.

Nicoletta Cozza

