L'intelligenza artificiale ci divide Gaggi tra digitale e tecnopolitica

IL SAGGIOL'85 per cento dei lavori che si faranno nel 2030 deve essere ancora inventato. Ma intanto le potenti ruspe dell'Intelligenza Artificiale hanno cominciato a minacciare una quantità enorme di attività: dai camionisti ai radiologi, dai fiscalisti agli agenti di viaggio, agli avvocati. Perfino i preti sono a rischio da quando una strumentazione è già in grado di registrare la confessione e dare penitenze logiche ed adeguate. Se non si salvano più i giornalisti - molti articoli ormai non sono più scritti da umani paiono al sicuro...