CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'inizio della fine è la sintesi del progetto pensato per Venezia dal Museo Pushkin. Una coralità di artisti si confronterà con il genio del Tintoretto smontando e rimontando i suoi capolavori in chiave contemporanea. There is a Beginning in the End è la mostra d'arte in commemorazione dei 500 anni dalla nascita dell'artista curata da Marina Loshak e Olga Shishko e che sarà ospitata nella Chiesa di San Fantin dall'11 maggio all'11 settembre. Qui il russo Dmitry Krymov creerà un'installazione ispirata all'Ultima Cena che si trova nella...