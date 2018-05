CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAVENEZIA Un centinaio di persone hanno danzato silenziosamente con le cuffie luminose in via Garibaldi venerdì sera, fino a tarda ora. La prima edizione di Silent Casteo Night è andata a gonfie vele, tanto che già si sta già pensando di replicare l'evento. Nelle case veneziane mal si sopporta la musica alta, soprattutto in orario notturno. Ma grazie alle cuffie senza fili, nessuno è stato disturbato. Tre bar della via, vicini tra loro, hanno collaborato con l'iniziativa e hanno visto una gran affluenza di clienti. L'evento on -...