VENEZIA Oggi verrà diffuso Merry Christmas Steve, un viaggio musicale nella luce del natale per ricordare Stefano Steve Soffiato, l'ideatore del social forum Venessia.com, scomparso di recente. Soffiato avrebbe compiuto 60 anni proprio oggi. L'album verrà divulgato in 108 copie gratuite, ma può essere scaricato dal social Venessia.com al costo di 8 euro: il ricavato sarà devoluto all'associazione Avapo, verso la quale Stefano provava molta riconoscenza, e alla biblioteca di San Francesco della Vigna. Musiche e testi sono di Riccardo Roiter Rigoni, con recitati e arrangiamenti. La copertina è opera di Gianna Bressan, compagna di vita di Stefano, che ha ideato questa operazione omaggio e utilizzato una foto scattata da Stefano alla luna, posta sullo sfondo di un disegno dedicato al natale realizzato proprio da Steve bambino.

«Non c'è Natale senza neve», è la frase che permea la prima canzone tratta dal cd. L'intera opera è dedicata allo spirito, alla voglia di vivere, di stupirsi ed emozionarsi di Stefano, peraltro abile e sensibile fotografo e videomaker. «La neve - spiega Roiter - non è vista solamente come presenza fisica ma anche come purezza: elemento necessario per accogliere appieno la luce del natale, di questa nascita/rinascita a cui tutti sono chiamati e riguardo alla quale ogni persona ha dei ricordi d'infanzia».

Le capacità e l'arte degli amici sono stati messi a disposizione per riproporre lo spirito di Stefano, il quale aveva sempre mantenuto una visione pura, quasi infantile della realtà, cogliendone sempre il lato positivo, disposto a meravigliarsi e a meravigliare. «È stato un autentico lavoro di squadra - ha commentato Gianna - che ha coinvolto molte persone con professionalità e generosità, spinte dal desiderio di fare qualcosa per ricordare l'anima che ha portato Stefano Soffiato ad essere amato e stimato da tantissime persone, oltre che per dirgli grazie per quanto ha sempre fatto con cuore ed altruismo». Oltre a Roiter Rigoni, hanno partecipato Giorgio Bertan, Maurizio Tiozzo, Anna Tagliapietra, Massimo Zennaro, Beppe Turchetto. Il video verrà proiettato per tutto il giorno nella Bottega Cini, di Marco Vidal.

