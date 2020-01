L'INIZIATIVA

VENEZIA Il 2020 lascia impronte nella fantasia di un calendario creativo, disegnato dai bambini e raccontato dagli anziani veneziani. Un progetto che coinvolge gli alunni di terza elementare della scuola Zambelli, e che frequentano l'orto sociale in Fondamenta San Sebastiano, nell'ambito del Progetto Dorsoduro Social dell'Istituzione veneziana Servizi alla persona e dell'Ipav, Istituzioni pubbliche di Assistenza veneziane. Un laboratorio creativo, in cui la parte grafica verrà elaborata dai bambini, attraverso i loro disegni, gli anziani, invece, cureranno la parte delle memorie orali. I due gruppi lavoreranno in contesti diversi. I bambini in classe e gli anziani nella Residenza Sole dell'Istituzione Veneziana, dove una volta al mese racconteranno agli alunni le ricette tradizionali del mese in corso.

L'iniziativa è stata presentata ieri ai genitori e ai bambini della scuola Zambelli. Il progetto darà a tutti, ai più piccoli e nonni, l'opportunità di conoscersi e vivere dei momenti insieme. «Ci sarà una sorta di contaminazione' tra generazioni ha dichiarato l'assessore Simone Venturini i bambini realizzeranno i disegni che arricchiranno il calendario che, a sua volta, conterrà le ricette della cucina tradizionale veneziana proposte dagli anziani. Il calendario sarà poi presentato a giugno, con il contributo dell'Associazione Gondolieri Venezia, che ringrazio per aver finanziato la stampa, e in particolare Aldo Reato qui con me oggi». Soddisfazione per l'iniziativa è stata espressa anche dal presidente dell'Istituzione veneziana Servizi alla persona, Luca Segalin. «Vedere questi bambini che si mettono all'opera a sostegno degli anziani è davvero una bellissima esperienza ha affermato Segalin e motivo di grande orgoglio». L'importanza dello scambio intergenerazionale deriva dal beneficio psico-fisico che ne consegue. Mettere insieme bambini e anziani giova ad entrambe le generazioni, per esempio portando miglioramenti all'autostima, al benessere e ai contatti sociali. «Solitamente i bambini sviluppano atteggiamenti positivi ed acquisiscono una maggiore comprensione e rispetto nel processo dell'invecchiamento - spiega Sara Bonometto dell'Istituzione Veneziana - La creatività, inoltre, è uno strumento per stimolare e migliorare l'integrazione tra bambini e anziani».

Filomena Spolaor

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA