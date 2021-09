Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVAVENEZIA Cattura e inonda, come un'esplosione alchemica. Quando è arte, la fotografia irradia quella piccolissima parte di percezione che chiunque conserva intatta dai condizionamenti esterni. Con le sue foto, Michele Alassio, lavora proprio su quel dieci per cento di impressione incontaminato e per questo aperto al mistero, di cui racconta nel libro Passing Steamer, La Toletta Edizioni, presentato ieri nel neonato Spazio eventi...