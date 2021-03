L'INIZIATIVA

Trevigiano, classe 1981, da sempre appassionato di cucina: si chiama Andrea Conte, è laureato in economica e commercio, ma ha cambiato vita addirittura prima di cominciarla, si potrebbe dire e, con la laurea in tasca (anzi, nel cassetto), ha cominciato a fare gavetta nei ristoranti del territorio. Prima alla mitica Vineria (un bel ricordo per tutti), sia a Treviso che a Londra e poi, sempre in Inghilterra, nella sede londinese dello stellato Dolada di Pieve d'Alpago (Bl), a Mayfair, e ancora a Villa Foscarini Cornaro prima di aprire, nel 2017, con la moglie Ruth, Our Rustica, un grazioso B&B immerso nella natura, sulle colline di Vittorio Veneto. Mentre il suo breve passaggio in panificio gli ha acceso l'interesse per la passione più grande: la panificazione.

È lui uno dei volti di COOKiamo, scuola di cucina per amatori, nata nel 2010 nel cuore di Venezia, a Rialto, e poi trasferitasi a Treviso dal 2012, la cui missione spiega la fondatrice, Giorgia Sarra, grafico con passione della cucina (galeotto e decisivo fu l'incontro con lo chef Martino di Stefano) è diffondere la conoscenza della cucina di medio-alto livello, promuovendo differenti approcci e visioni attraverso chef, sommelier e produttori di rilievo del territorio.

Frenata dalla pandemia anche COOKIamo si è reinventata in modalità online e così, a distanza, ecco nascere il viaggio di evasione nel gusto che, in questa tornata (tre appuntamenti, il primo sabato prossimo, 6 marzo, dalle 17,30), farà tappa in India, Messico e Thailandia (info e prenotazioni: Giorgia 347/9780123 oppure cookiamo.scrivimi@gmail.com). E che, in primavera, porterà gli appassionati in Giappone, con Yuri Kagawa, fra sushi, ramen, zuppe di miso e Donburi.

SAPORI INDIANI

Si parte dall'India, dunque, paese immenso che stupisce per molti aspetti, non ultima la sua gastronomia: speziata, piccante e saporita, povera ma ricca di suggestioni per il palato e le papille (spezie, curry, riso, pane, chutney), al nord soprattutto cucina di carne, al sud in prevalenza di verdure. Papadum croccante e soffiato fatto a mano con chutney di limone e una fresca raita, Samosa vegetariana speziata, Pollo Tikka masala con pane chapati, Dhal cremoso con cavolfiore sono i piatti che verranno spiegati e preparati nella prima puntata.

LECCORNIE THAILANDESI

Poi sarà la volta della Thailandia (sabato 13, ore 17,30), fra aromi intensi e accostamenti audaci, bilanciamento dei cinque sapori fondamentali: dolce, aspro, salato, amaro e umami. Erbe, spezie e riso la fanno da padroni ad accompagnare carni e pesci, cucina che enfatizza piatti leggeri con forti componenti aromatiche e presentazioni esteticamente curate nei minimi dettagli. Dagli involtini di riso freschi al pad thai con salsa agli arachidi e nam pla prik, dalla Zuppa Tom yum goong al Pollo al curry verde con latte di cocco e riso jasmine fi no al dessert, il Cocco, banana flambé, caramello salato e crumble.

PIETANZE MESSICANE

Infine (mercoledì 17, alle 19,30) chiusura con la cucina messicana, fra influenze atzeche, indigene (indiane) e spagnole, affascinante miscela di cibi nativi (fagioli, peperoni, pomodori, cacao ma soprattutto mais, che nella cultura messicana è sorgente di vita e ha un profondo significato collegato all'epoca Maya), per una dieta proclamata Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dall'Unesco. E dunque via libera a Tortilla di mais croccanti con chili vegetariano, guacamole e salsa affumicata ai peperoni, Tacos artigianali con carnitas, cipolle rosse agro, maionese chipotle e Ceviche con salsa verde

Le lezioni si svolgeranno online (in diretta Zoom), verrà fornita in anticipo la lista degli ingredienti e indicati gli step da effettuare prima che la lezione abbia inizio. Si cucinerà in diretta seguendo le istruzioni dello chef ma chi lo volesse potrà semplicemente osservare e replicare il tutto in un secondo momento.

