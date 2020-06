L'INIZIATIVA

Trekking, musica e natura, alla scoperta dei Colli. Da oggi, infatti, prende il via Sentieri Sonori, il format arrivato alla quarta edizione e ideato da Associazione Play, che mette in relazione la cultura con le eccellenze del territorio patavino, realizzato in collaborazione con Cooperativa Terra di Mezzo. Il progetto ha l'obiettivo di promuovere le ricchezze degli Euganei con un festival che valorizza il patrimonio paesaggistico e storico della provincia attraverso la realizzazione di escursioni guidate e di concerti all'interno del Parco Colli. In estate, quindi, diventerà il palcoscenico naturale di esibizioni. Il programma propone quindi momenti di spettacolo, ma pure la scoperta di angoli nascosti. La meta da raggiungere si trova sempre in posizione panoramica e isolata. Quest'anno gli eventi sono riservati ad un numero limitato di iscritti per garantire la sicurezza dei partecipanti, nel rispetto delle direttive anti Covid e ogni escursionista dovrà avere con sé mascherina e gel disinfettante.

GLI EVENTI

Proprio oggi, quindi, si festeggerà l'inizio dell'estate con una serata speciale, denominata Canzoni sotto le Stelle, dedicata alla natura e ai suoi racconti, con parole e musica di Giorgio Gobbo (nella foto): i testi sono ricchi di emozioni, mentre i suoni risultano simili a quelli di un concerto in un rifugio. «Si tratta di un progetto particolare - sottolinea Andrea Vedovato, presidente di Play -. Le storie antiche e moderne dei paesaggi e delle persone che li attraversano sono per Gobbo fonte di ispirazione e la natura, l'amore, le difficoltà, ma nonostante tutto la gioia di vivere, danno voce al suo canto». Il ritrovo è fissato alle ore 18 a Galzignano, in via Pavaglione, ai piedi dei Colli. Il percorso escursionistico verrà indicato tramite un'app dedicata. Dal fondovalle si salirà in uno dei più bei punti di osservazione degli Euganei: Casa Marina.

Dopo essere stato il Comune con la prima vittima causata dal Coronavirus e sempre il primo a diventare zona rossa, Vo' e il suo territorio tornano a vivere, ospitando il secondo dei 4 appuntamenti già organizzati di Sentieri Sonori, in agenda sabato 27. Sarà una serata speciale dedicata al jazz e al pop, un viaggio musicale nell'universo della Natura. «Da uno scorcio inedito dei Colli Euganei - aggiunge Vedovato - si attenderà il tramonto accompagnati da un duo d'eccezione: Ilaria Mandruzzato (voce) e Riccardo di Vinci (contrabbasso, shortbassone) che per l'occasione presenteranno Singin' wood un progetto inedito che unisce voce e basso, la struttura fondamentale della musica». Il ritrovo è previsto alle 19 a Zovon (via Cà Mariani), da dove si salirà al sentiero che porta al Rifugio Monte Comun.

Nicoletta Cozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA