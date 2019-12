L'INIZIATIVA

Solidarietà verso i più deboli, sostegno a chi ha i numeri per il successo. Lungo queste due direttrici apparentemente opposte si muove la strategia del Piano d'impresa 2018-2021 di Intesa San Paolo. Nel mese di dicembre l'istituto bancario ha offerto un pranzo solidale con musica e arte a 2.000 persone in situazione di fragilità in numerose sue sedi in Italia. I dipendenti del Gruppo hanno accolto gli ospiti sedendo con loro ai tavoli, come volontari. Inoltre, contribuendo con donazioni in buoni pasti e giorni di ferie i cui corrispettivi nei prossimi mesi andranno a sostenere mense ed empori solidali Caritas, hanno prolungato la vita del progetto.

Il progetto ha coinvolto dieci città: Torino, Milano, Padova, Vicenza, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Lecce. Le due tappe venete si sono tenute poco prima di Natale: a Padova, il 22 dicembre nella mensa aziendale della banca a Sarmeola di Rubano, dove dopo il pranzo è stato offerto un concerto di giovani musicisti appartenenti al Sistema delle Orchestre e Cori Giovanili e Infantili promosso dai maestri Claudio Abbado e José Antonio Abreu. A Vicenza l'iniziativa è stata ospitata il giorno dopo alle Gallerie d'Italia Palazzo Leoni Montanari dove gli ospiti hanno pranzato e seguito la visita guidata alle collezioni permanenti del Gruppo.

Il progetto Noi Insieme: Natale 2019' è realizzato dalla Banca in collaborazione con la Caritas Italiana, le Caritas Diocesane e le associazioni assistenziali dei territori e vede il coinvolgimento degli studenti degli Istituti alberghieri salesiani. I gestori delle mense aziendali Intesa Sanpaolo hanno aderito all'iniziativa rinunciando al compenso economico per le proprie attività.

La situazione economica dell'Italia è caratterizzata dalla crescita delle disuguaglianze e delle aree di povertà. Intesa Sanpaolo, per far fronte alle situazioni di emergenza sociale e dare sostegno concreto alle persone che si trovano in situazioni di difficoltà, ha previsto specifici obiettivi nel Piano d'Impresa 2018-2021, tra cui 10 mila pasti al giorno, 6 mila posti letto al mese, 3 mila medicinali e 3 mila indumenti al mese. Si tratta di un'attività che la Banca svolge considerandola un fondamentale fattore di crescita per i territori in cui opera e per la società civile italiana in generale.

Per il 2019 le risorse del Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo ammontano a 13,5 milioni di euro. «Il nostro il Piano d'impresa prevede anche un Fondo d'Impatto, per un totale di 250 milioni di euro ha sottolineato Renzo Simonato, direttore regionale Intesa Sanpaolo - che consentirà l'erogazione di prestiti per 1,2 miliardi a categorie con difficoltà di accesso al credito».

Nel Triveneto si contano numerosi interventi, tra cui la partecipazione alla Giornata di Raccolta del Farmaco, il Recupero farmaci validi a Padova, il progetto Golden Links per distribuire anche in Veneto indumenti intimi alle famiglie indigenti, l'asilo nido nel reparto di Oncoematologia Pediatrica a Padova, il sostegno al Cuamm, alla Fondazione Friuli per bandi di istruzione, restauro e welfare, alla Fondazione Carigo per il Museo del San Michele e gli accordi con il Banco Alimentare, per la divulgazione del Programma Webecome di Intesa Sanpaolo per la formazione inclusiva di bambini e ragazzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA