L'INIZIATIVA

Si ritrovano al9cuni dei personaggi più noti che hanno fatto la storia della Serenissima nel terzo dei volumi della collana I segreti degli Archivi della Serenissima, al prezzo di 7,90, oltre al costo del quotidiano. Bruna Mozzi, Venezia, la scienza e l'arte. Lettere e documenti dagli Archivi della Serenissima, Biblioteca dei Leoni. Il libro si apre con una carrellata sulla scienza e sull'arte a Venezia.

GRANDI SCIENZIATI

Per esempio Galileo Galilei al quale è dedicato un capitolo del libro, aveva un amico e un riferimento scientifico nel patrizio Giovanni Francesco Sagredo (la villa di famiglia esiste ancora a Vigonovo). O ancora Jacopo Riccati, fisico, ideatore delle equazioni che ancora oggi portano il suo nome, o Bernardino Zendrini, ingegnere idraulico e artefice dei celebri murazzi veneziani; e ancora l'anatomista Gian Domenico Santorini che ha descritto per primo diverse strutture anatomiche. La galleria di personaggi affrontati si apre con Giordano Bruno: caso controverso, questo, e macchia sulla coscienza della Serenissima che ha sempre cercato di mantenere una salutare distanza da Roma e invece in quest'occasione ha ceduto senza opporsi minimamente alle richieste dell'Inquisizione pontificia e ha estradato Bruno in gran velocità, dopo che il patrizio Giovanni Mocenigo si è trasformato da ospite a carceriere. Come sia andata a finire, lo sappiamo Giordano Bruno ha rifiutato di abiurare ed è stato bruciato vivo. Mozzi ricorda un altro caso, quasi completamente dimenticato, di un presunto eretico consegnato da Venezia a Roma e finito assai male: quello di Pomponio Algieri, originari di Nola, come Giordano Bruno, e studente a Padova. Algieri aveva apertamente aderito al luteranesimo, aveva 25 anni quando viene arrestato a Padova, interrogato e consegnato all'Inquisizione romana. Anziché sul rogo, morte già abbastanza orrenda, lo hanno bruciato vivo facendolo entrare in un pentolone pieno di olio, pece e trementina. Algieri è considerato uno dei martiri del protestantesimo. Ben diversamente per fortuna vanno le cose con Galileo Galilei che invece viene protetto dalla Serenissima, anche perché mette a punto uno strumento, il cannocchiale dalle straordinarie potenzialità militari. Mozzi racconta che dopo le prime dimostrazioni galileiane scoppiò a Venezia una vera e propria febbre da cannocchiale con i patrizi che si radunavano sulle altane dei loro palazzi per inquadrare gli oggetti lontani con il nuovo apparecchio. Il gadget del momento lo avrebbe definito un esperto di marketing contemporaneo.

Alessandro Marzo Magno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

