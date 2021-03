L'INIZIATIVA

Si fa presto a dire neve. Ma è siròca, dunque pesante, come accade in Val Belluna? O è zìsina, quindi farinosa, come succede in Val Zoldana? E come la mettiamo quando al nëi ciamajes, e cioè cade a grosse falde, come avviene spesso in Val di Fassa? Di sicuro non è fulishiâ, perché non scende a fiocchi radi, come può capitare invece in Carnia. Altro che gli eschimesi, i quali nell'immaginario collettivo deterrebbero il record lessicale in materia (peraltro derubricato dai linguisti a leggenda metropolitana): sono le comunità delle Dolomiti a vantare 1.000 modi per dire neve. Così infatti si intitola l'ambizioso progetto promosso dal Museo etnografico della Provincia di Belluno, che insieme alle analoghe realtà del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige, ha messo online da ieri un curioso e divertente glossario multimediale, in continuo aggiornamento grazie ai contributi della gente di montagna.

IL CONTEST

Tutto è cominciato con un post su Facebook lo scorso 7 dicembre, nei giorni in cui il Nordest veniva travolto da un'ondata di maltempo che in quota si traduceva in una bufera bianca. Così gli Amici museo Seravella, sostenitori del polo espositivo di Cesiomaggiore, hanno deciso di dedicare il loro contest natalizio al racconto dell'emergenza meteorologica: «Vi chiediamo di partecipare numerosi raccontandoci di nevicate straordinarie e vi chiediamo di aiutarci ad arricchire questo vocabolario dei nostri dialetti alla voce neve». Prima sollecitazione dei promotori: «Mai sentito dire na stonfa de neve?». Immediata risposta di un residente in Agordino, evidentemente avvezzo alle precipitazioni copiose: «A Taibon sì».

LE SFUMATURE

Da quel momento in poi è stato un diluvio semantico di segnalazioni dai territori. Tutte le sfumature del verbo nevicare: fiocàr, neegàr, fiochedàr, nevegé, nevegàr. Le espressioni per spiegare che nevica a fiocchi radi, con e senza soggetto, a seconda dei luoghi: el fiocoléa, fulischèa, el falischéa. I termini che descrivono la situazione in cui la neve è gelata (el balinéa, almeno a Seren del Grappa), o quando il manto è così duro che ci si può camminare sopra (per esempio a Zoldo: che ten a tòlech). Le varianti dell'abbondanza: vién so fioche come panejiéi a Cortina d'Ampezzo, la vien du a scarpét a Cencenighe Agordino, neveghea a straze nel Feltrino, la vien du a zope nello Zoldano, la ven ju a badiòte desnude a Livinallongo del Col di Lana. E, proprio da Fodóm, la locuzione più appropriata per quel ponte dell'Immacolata: la nef davant Nadal la fa azàl, con versione ladina la nei davant Nadèl la fes acèl, per dire che la neve caduta prima di Natale diventa acciaio e non si scioglie fino a primavera.

LA RETE

Sostantivi, aggettivi, perifrasi. «La partecipazione è stata vivacissima racconta Cristina Busatta, direttrice del Museo etnografico con tanti interventi da luoghi diversi delle Dolomiti bellunesi. Questo ci ha spinto ad allargare l'indagine insieme ai musei delle Dolomiti, il progetto di rete a cui partecipiamo da ormai due anni». Tra gennaio e febbraio hanno risposto all'appello il Museo Ladin de Fascia (Pozza di Fassa), il Museum ladin Ciastel de Tor (San Martino in Badia), il Museo etnografico Casa Bruseschi e il Museo dell'Orologeria (Prato Carnico). Così è stato strutturato Il glossario della neve, ospitato sulla piattaforma Dolom.it, che partendo da una cinquantina di lemmi, si sta ampliando come si può osservare nella mappa georeferenziata dei contributi. «Uno dei punti di forza del glossario è proprio la sua natura partecipativa spiegano Stefania Zardini Lacedelli e Giacomo Pompanin, coordinatori del progetto Musei delle Dolomiti e fondatori di Dolom.it . Grazie alle opportunità offerte dal digitale, più di 50 persone da diverse vallate dolomitiche hanno potuto contribuire al glossario e tante altre potranno aiutarci ad arricchirlo nei prossimi mesi, aggiungendo nuovi modi di dire e registrando suoni e proverbi sulla neve».

IL SENSO

Ascoltare per credere, ad esempio la galleria dei rumori dei passi sul manto nevoso, sensazioni acusticamente diverse a seconda della consistenza dello strato. Suggestioni che richiamano alla memoria Il senso di Smilla per la neve, il romanzo di Peter Høeg (da cui è stato tratto l'omonimo film di Bille August) in cui solo lo sguardo attento della protagonista, nata in Groenlandia e cioè nella terra degli eschimesi, poteva cogliere la differenza tra gioco e paura, nelle impronte lasciate da un bimbo caduto dal tetto. «Questo glossario sulla neve riflette Simone Deola, consigliere provinciale delegato alla Cultura potrà essere l'inizio di un percorso per raccogliere e conservare un lessico tradizionale, fortemente locale e storico, che altrimenti andrebbe perduto. In fondo, si tratta di conservare le nostre radici». Soprattutto se affondano in una coltre bianca, altresì detta néo, neeve, al nevi, gnee, neif, nêf, nìaf, neveâ, sblancjâ...

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

