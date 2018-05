CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVASabato 19 e domenica 20 maggio riecco Bollicine a Mogliano, la manifestazione organizzata dalla condotta Slow Food di Treviso per il secondo anno consecutivo. Dedicato ai vini spumanti, l'evento si terrà in piazza Caduti, dalle 18 alle 22 di entrambi i giorni, con una trentina di aziende con corposa rappresentanza dei prosecchisti di Conegliano-Valdobbiadene, ma anche aziende dalla Franciacorta, dal Pientone, dall'Emilia Romagna e dal Trentino. In degustazione vini di aziende e piatti tipici proposti da numerosi, storici...