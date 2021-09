Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVALa due giorni' permetterà di scoprire rocche, torri, strutture fortificate, borghi e bastioni. Un appuntamento, quindi, per appassionati di storia, restauro e architettura, ormai così consolidato da essere spesso sold out in molte delle sedi interessate. C'è tanta attesa, infatti, per Le Giornate nazionali del Castelli, iniziativa giunta all'edizione numero XXII, a cura dell'Istituto italiano dei Castelli, in programma questo...