CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVAInizia il countdown per l'edizione numero 26 di Cantine Aperte, in programma sabato 26 e domenica 27 maggio in tutta Italia. Dalle Alpi all'Etna, Cantine Aperte è l'evento enoturistico più importante del Paese dal 1993. Un successo tale che, nel 2017, Cantine Aperte ha oltrepassato il traguardo del milione di visitatori. Ad ospitarli, nel prossimo fine settimana, 1000 Cantine per promuovere da una parte la cultura del vino di qualità, ecosostenibile e nel rispetto del giusto equilibrio tra innovazione e tradizione ma, di pari...