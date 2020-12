L'INIZIATIVA

Impara l'arte e non metterla da parte, soprattutto in tempi di shopping pre-natalizio. Con lo stop ai classici mercatini e alle fiere per fronteggiare la pandemia, gli artigiani del fashion made in Italy, ma non solo, aprono infatti le loro vetrine on-line sognando la ripartenza. «Artigiano in Fiera Live riunisce in un unico media-commerce digitale gli artigiani, le micro e piccole imprese, con un portale costruito ad hoc per questo comparto, interamente dedicato alle loro arti e ai loro mestieri» spiega Antonio Intiglietta, presidente di Gestione Fiere Spa che ha realizzato il progetto, quale proposta alternativa alla tradizionale fiera artigiana di dicembre che da venticinque anni a questa parte si svolgeva alla Fiera Milano Rho. «Non si tratta di una semplice piattaforma di vendita precisa Intiglietta - facciamo conoscere le origini, l'umanità degli artigiani che sono un patrimonio culturale e sociale oltre che economico-finanziario del Paese». Collegandosi al sito artigianoinfiera.it si possono guardare i filmati e ascoltare le storie di eccellenze italiane e giovani new entry, seguendo le mani operose che in bottega danno vita e forma alle oltre 500 realtà presenti, di differenti categorie merceologiche da tutta Italia. «Il settore dell'abbigliamento, accessori e gioielli rappresentato sulla piattaforma da oltre sessanta aziende, punta al mantenimento della tradizione con una forte spinta all'innovazione soprattutto dei materiali» racconta Intiglietta, facendo il focus sul riciclo, quale esempio di creatività virtuosa che preserva l'ambiente.

IL PROGETTO

Dalle borse realizzate con le vele di barche dismesse firmate da Bolina Sail, al progetto Re-Born Shoes che recupera scarti di tappezzeria, ma non solo, per farne calzature con tanto di suole robuste ottenute da vecchi pneumatici. C'è poi chi come Luca Fortuna, terza generazione di calzolai, con la sua azienda Risorse Future situata nelle Marche, guarda al futuro puntando sull'ecosostenibilità: «La regina della nostra produzione è un materiale di origine naturale come la canapa, senza rinunciare al colore e alla modernità». È invece il tessuto di bambù, anallergico, antibatterico, morbido e traspirante, che dà vita a foulard e zaini del progetto Innbamboo: «Il nostro prodotto è destinato a un pubblico attento all'ambiente, che dà valore al made in Italy e ai dettagli che fanno poi la qualità» raccontano da Calenzano a nord di Firenze.

L'ISPIRAZIONE

Cotoni biologici ispirati nelle fantasie alla bellezza del lago di Como, si trasformano nelle mani di Roberta Quartucci che per esprimere la sua creatività durante il lockdown ha dato vita a Quiet Revolution, le sue borse e pochette pezzo unico. La passione per il cucito è diventata un lavoro fatto con l'anima per Ilda Dorighi: tra i suoi capi must realizzati in un paesino del Trentino, ci sono le giacche in lana di alta qualità proprio come amavano le sue nonne. Sono papillon che non passano inosservati quelli di Arte in Olivo, realtà calabrese che vanta maestri nella modellazione del legno per accessori uomo e donna destinati a stupire e durare nel tempo. Fatto a mano con passione per Sandro Zara che nel 1974 decide di mettere mano al tabarro, l'indumento dei suoi nonni a rischio estinzione, con l'Artigiana Sartoria Veneta, unico tabarrifico italiano: «Benchè oggi io sia ottantenne ho l'ambizione di vestire anche i giovani: il tabarro è tanto vecchio che è moderno per questo, è dentro la storia». Esistere per resistere, con le micro e piccole imprese che sono uno spaccato significativo del sistema produttivo italiano, costituito per il 75,2% da imprese controllate da una persona fisica o da una famiglia. «L'artigianato quale dono del Natale ha un forte valore. Non una corsa bulimica all'acquisto, ma prodotti che portano con sé delle storie, che si identificano con il territorio, danno valore all'ambiente e al capitale umano». Proprio per questo Artigiano in Fiera Live non chiuderà dopo Natale ma durerà nel tempo, con la volontà di raccontare le eccellenze del fatto a mano. E che la rivincita della slow fashion passi dal web, lo ribadiscono i social che rilanciano gli hastag magia delle mani e natale artigianale, invitando per lo shopping natalizio a comprare artigiano, seppur a distanza.

Silvia Cutuli

