L'INIZIATIVA

Gli Alpini sono abituati alle sfide, ma certo non si aspettavano quella del Coronavirus, manifestatosi nei primi mesi dell'infelice anno bisesto 2020, e poi diffusosi nel corso dei mesi, dovunque. Eppure, nonostante la manifestazione pressoché improvvisa della pandemia, ancora una volta la nostra Associazione ha raccolto la sfida e ha saputo affrontarla con dedizione, disponibilità e professionalità. Sono parole del presidente nazionale dell'Ana Sebastiano Favero, nel Calendario storico 2021. Una pandemia che ha impedito l'annuale adunata a Rimini-San Marino, ma «l'adunata l'abbiamo realizzata nei gruppi e nelle sezioni, radunandoci attorno ai bisogni della gente, aiutando là dove era possibile, e se l'ospedale da campo è stato il cuore dei nostri interventi, molti altri cuori hanno pulsato con frenesia e sofferto nei luoghi dove gli alpini hanno fatto il loro dovere». Al tema del dramma del Covid 19 si è pure attenuto il comandante delle Truppe Alpine generale Claudio Berto, nel tradizionale saluto, evidenziando: «Alpini in armi e in congedo hanno offerto un contributo essenziale a istituzioni, comunità e cittadini in difficoltà».

GLI IMPEGNI

Come pure, la pandemia «non ha impedito agli alpini di addestrarsi in montagna, di assolvere i loro compiti in Afghanistan, in Libano, e ha addirittura ampliato gli impegni delle unità nell'Operazione Strade Sicure». Il Calendario storico 2021, in elegante veste grafica, e con immagini molto belle, si sofferma sugli appuntamenti principali dell'associazione nel 2021. Così, fra i raduni e i pellegrinaggi della memoria, spiccano due importanti e significativi appuntamenti. La 93esima adunata nazionale a Rimini-San Marino, rinviata nella primavera scorsa, è fissata dal 6 al 9 maggio, mentre nelle giornate del 22 e del 23 dello stesso mese, di grande richiamo saranno le manifestazioni per l'inaugurazione del Ponte degli Alpini a Bassano del Grappa, come noto, rimesso a nuovo. Per l'adunata nazionale va poi osservato, che nei programmi dell'Ana, quella del 2021 avrebbe dovuto svolgersi a Udine, ma per ovvi motivi, è stata fatta silttare al 2022. Diversi altri appuntamenti riguarderanno poi le celebrazioni per il centenario di fondazione di diverse sezioni del Triveneto: Belluno a giugno, Udine e Trento a settembre, Treviso a ottobre. Sembrerà impossibile, ma festeggeranno il secolo di vita della sezione di Venezia, pure gli alpini di quota Zero, insieme alla Madonna del Don a Mestre, nelle giornate del 9 e del 10 ottobre. Le Penne Nere della Laguna sono state sempre attive e presenti in ogni ambito associazionistico Ana. Infine, fra gli anniversari da non perdere, quello del 4 settembre, ricorrenza particolarmente legata alla storia e alla memoria delle Penne Nere: il centenario della inaugurazione, a Cortina d'Ampezzo, del monumento al generale Cantore, il papà degli Alpini.

Giovanni Lugaresi

