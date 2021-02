L'INIZIATIVA

Come riempire un bacaro in una Venezia svuotata? La ricetta l'hanno trovata i due gestori di Bakarò, in Campo Santa Margherita, con un'iniziativa social che ha messo l'accento sul loro locale per attirare nuovi clienti. Ovvio, in ossequio a posti contingentati, distanziamento e apertura fino alle 18. La formula si basa su una regola: condividere per moltiplicare. Vladimir Grigoriev e Corin Panainte, moldavi, under 30 e molto attivi su Instagram, hanno fidelizzato come brand ambassador 100 instagrammer locali, scegliendoli con almeno 2000 follower veri e verificabili.

Questo passaparola virtuoso, nel meccanismo virale delle stories e dei post in tempo reale, ha generato, a domino, un giro di nuovi avventori. Praticamente spiega Vladimir la collaborazione si sostanzia in un credito mensile, da consumare scelta fra colazione, aperitivo, pranzo o cena. In cambio chiediamo post e stories su Instagram raccomandando il nostro locale con un tag. I criteri di selezione sono scrupolosi. «Il nostro brandambassador ideale precisa - deve abitare a Venezia o terraferma, possedere una pagina Instagram ben curata per immagini e contenuti, contare su seguaci autentici (range fra 2000 e 5000) e coltivare interessi perfood&wine, locali di tendenza, bienvivre e lifestyle. Niente aziende o community: solo singoli micro influencer con una buona cerchia di amici che si fidano di loro».

L'INVESTIMENTO

Un investimento calibrato e studiato, che a detta di Vladimir si è rivelato valido anche come spunto e ispirazione per altri ristoratori scoraggiati da un'economia in ginocchio.

«Dopo il rodaggio dei primi mesi, serviti per stabilire le linee guida e correggere il tiro su come agire meglio aggiunge Vladimir abbiamo tantissime richieste di potenziali brand ambassador, tant'è che le stiamo vagliando e a marzo ripartiremo con un'altra selezione di ulteriori 10 profili autorevoli ».

La parola influencer, inflazionata, è riassumibile in persona la cui parola vale qualcosa. «Noi passiamo ai raggi X i profili continua Valdimir e attualmente appartengono al nostro giro anche il pluricampione mondiale di pattinaggio Marco Zangarini, che ha trovato lodevole il progetto, e la traveller influencer Laura Cudone, ambedue veneziani. Possiamo affermare con certezza che i clienti sono aumentati: è un investimento che realmente frutta, ritorna, ha un rendimento. E stabilisce rapporti umani».

Al Bakarò ci sono 5 ragazzi in cucina e 5 camerieri in sala; la capacità è di 80 coperti all'interno e 30 sul plateatico. Si gustano piatti veneziani e gourmet, con materie prime locali e panificazione fatta in casa. Vladimir e Corin gestiscono il locale da due anni, quelli peggiori per Venezia, fra acqua alta e Covid. Eppure, nonostante tutto, il sistema semplice del passaparola web si è dimostrato ancor più contagioso.

Germana Cabrelle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

