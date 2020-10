L'INIZIATIVA

Al Castello di Thiene fa tappa una originale iniziativa dedicata a tutti gli appassionati di fotografia: il Workshop foto culturale. Domenica 11 ottobre visitatori armati di macchina fotografica potranno scoprire angoli inesplorati del Castello di Thiene guidati da un fotografo professionista. Ne nascerà quindi una originale foto-visita guidata sul filo della cultura tra architettura pre-palladiana e storia. Appuntamento con i workshop dalle 14, e dalle 16; le foto-visite durano due ore, costo del biglietto compreso di workshop euro 25; la prenotazione é obbligatoria.

Sempre domenica, dalle 10 alle 18, e sempre prenotando on-line, il Castello sarà comunque visitabile nella maniera classica.

Informazioni e prenotazioni: www.castellodithiene.com

Ogni partecipante dovrà munirsi di macchina fotografica. I workshop sono garantiti anche in caso di maltempo. I workshop sono garantiti al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Sarà quindi un'occasione per trascorrere qualche ora in compagnia approfittando delle conoscenze e delle tecniche del fotografo professionista che metterà a disposizione tutte le sue conoscenze.

