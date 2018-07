CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAA Torino fu inventata, a fine ottocento, la macchina per il caffè espresso e, più tardi, la mitica Moka Bialetti per farselo a casa, il caffè. E Venezia fu la prima città italiana, in pieno 700, dove si poteva scoprirla, questa nuova, esotica, intrigante bevanda, grazie ai traffici commerciali della Serenissima con l'Oriente. Così, Venezia, divenne la patria dei grandi caffè, alcuni dei quali, il mitico Florian, il Quadri e un po' più giovane il Lavena, sono ancora oggi iconici luoghi di incontro nello splendore di Piazza...