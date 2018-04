L'INIZIATIVA A Bassano del Grappa con la Tradotta storica degli Alpini, mossa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVAA Bassano del Grappa con la Tradotta storica degli Alpini, mossa a vapore, per i cent'anni della Prima Guerra mondiale. È quanto ha organizzato per oggi, domenica 8 aprile, il Gruppo Alpini di Isola della Scala, nel Veronese, che ha promosso un viaggio sul luogo di uno dei teatri di conflitto più accesi: il fronte del Grappa. E lo farà su una Tradotta Storica, un locomotore mosso a vapore, con partenza da Isola della Scala. Negli anni in cui sempre più si sente il bisogno di tenere viva la memoria, a 100 anni dalla fine della...