Nel mare magnum dei film italiani del 78° Festival di Venezia (1-11 settembre) si aggiunge alle proiezioni speciali Inferno rosso. Joe D'Amato sulla via dell'eccesso di Manlio Gomarasca e Massimiliano Zanin, presentato da Nicolas Winding Refn. Un ritratto sul regista Aristide Massaccesi, in arte Joe D'Amato per molti autore di culto: in America un genio dell'horror, in Francia un maestro dell'erotismo e in Italia il re del porno....