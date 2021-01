L'individualismo italiano è stato un elemento peculiare per lo sviluppo del dopo guerra. Inventiva, creatività, coraggio, pur con limitati mezzi finanziari e il ricorso costante di famiglie e imprese alla blasonata cambiale, diedero vita al boom industriale che consentì ad una alta percentuale di italiani una nuova e vincente condizione di vita. Ma a quel periodo felice ne seguirono altri turbolenti che sfociarono nel terrorismo e indebolirono la capacità di fare imprese. Un nuovo luminoso periodo tra l'80 e il 90 fece decollare gli stilisti italiani e parimenti il design portando entrambi ai vertici mondiali, un nuovo rinascimento che perse smalto, invece di consolidarsi, con il passare dei decenni. Da inizio 2000 a farla da padrone, con noi nell'angolino, è stata l'innovazione tecnologica, sfociata nell'immenso planetario di internet, i cui 4 maggiori gruppi mondiali, Apple, Amazon, Google, Facebook capitalizzano a Wall Street il doppio del Pil tedesco, ovvero l'impensabile si è avverato e per realizzarlo nell'intero globo la parola chiave è stata squadra, mentre da noi è rimasta individualismo. Fare squadra ovvero connettere forze economiche, intellettuali, imprenditoriali per raggiungere obiettivi ed espanderli nel globo per ottenerne valore. Noi non abbiamo mai saputo fare squadra, neppure i corpi intermedi, che rappresentano le categorie economiche, non ci sono mai riuscite appieno, e cosi oggi nel sistema globale le nostre, sovente eccelse, individualità imprenditoriali si scontrano con dimensioni, patrimonializzazione, investimenti e continuano a ricorrere al debito a discapito del capitale proprio, creando una zavorra che limita il potenziale espansivo e lo rende debole. Il fashion italiano, a cavallo tra gli anni 80 e 90 aveva soppiantato quello transalpino, peccato che nei due decenni successivi parte rilevante ne sia passato nelle loro mani, perchè loro sanno fare squadra e noi proprio no o peggio non di rado la allontaniamo come se fosse un virus. Eppure mai come in questo momento, e con la massima sollecitudine, dovremo imparare a farlo in ogni ambito e per ogni obiettivo. Il nostro glorioso Made in Italy per rimanere tale ha necessità di rafforzare chi ne è interprete, cioè gli imprenditori, servono fusioni, accorpamenti, rappresentatività. Una piattaforma e-commerce Made in Italy, per distribuire entro confine oggi e associarsi per andare per il mondo domani, è indispensabile per dare vita al futuro della miriade di micro e piccole imprese manifatturiere e commerciali che non hanno la forza di fare da se e sovente non interessano neppure ai giganti di internet, eppure costituiscono oltre il 90% delle imprese di capitali e il 100% di quelle di persone, e i loro prodotti sono ambiti e desiderati, ma sovente non raggiungibili. Fare squadra per ripartire, per non cedere altre imprese in mani estere, per organizzare filiere in auto sostentamento, tutti per uno. Certo, la prima a capirlo e a favorirlo dovrebbe essere la politica di ogni colore che invece, solo a parole, ne decanta la necessità, ma non ne promuove la nascita con una politica fiscale e burocratica iper accomodante per chi vuole fondersi, abbinata ad azioni di forte impatto per portare nel globo il Made in Italy in modo coordinato e non in competizione. Il dopo pandemia è iniziato con le vaccinazione, ma se non facciamo squadra ci troveremo in difficoltà addirittura superiori a quelle che ci ha imposto il virus killer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA