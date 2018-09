CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINEI misteri, in Italia, non si risolvono mai. Sono, come dice il titolo del film di Roberto Andò, Una storia senza nome. L'intrigo, fatto di depistaggi, trattative segrete, mafia e sottobosco cinematografico, si sviluppa a partire dal furto della Natività del Caravaggio avvenuto a Palermo nel 1969, un capolavoro mai più ritrovato. «Il fatto accadeva in una città dove il crimine era molto tollerato e non solo dalle istituzioni racconta il regista la mafia viveva nell'indifferenza generale e il furto non sollevò alcuna...