L'incubo della maternità, così le mamme sono lasciate sole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ORIZZONTIUna donna. Una bambina adottata. Una seconda bambina da adottare. Un maneggio. Un poliziotto, unico maschio, che in questo desiderio di ossessiva maternità, si rivela essere il più affettuoso, finendo con l'essere escluso.La regista tedesca Katrin Gebbe, aprendo Orizzonti con il suo Pelikanblut, porta sullo schermo una ruvida storia di maternità, che genera conflitti, separazioni, paure. Un racconto un po' troppo lungo e ingolfato, che passa vari generi per concludersi con l'horror, come spiega la regista: «Ma il mio è un film...