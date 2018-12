CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'incremento delle morti sul lavoro in Veneto colpisce: dalle 75 vittime dei primi 10 mesi del 2017 si è passati a 100 nel 2018. Ma colpisce ancor più il fatto che negli ultimi dieci anni in Italia siano morti mediamente purtroppo circa 1000 lavoratori all'anno. Ciò significa 10 mila persone. Come se un piccolo paese fosse stato inghiottito nel nulla, cancellato per sempre dalla cartina del nostro belpaese. E questo è un dato che per noi conta ancor più degli incrementi della mortalità. Perché per chi come noi si occupa da circa un...