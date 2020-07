L'INCONTRO

VENEZIA Dopo tre mesi di incontri a distanza, tutte collegate al computer tenendo contemporaneamente sotto controllo la casa (e quindi i figli, la scuola, le necessità casalinghe) e il lavoro, le socie della delegazione di Venezia della Fondazione Marisa Bellisario tornano a incontrarsi fisicamente, di persona, in occasione della chiusura dell'anno sociale 2019/2020. Un'annata particolare che ha dovuto adeguarsi all'emergenza sanitaria provocata dal coronavirus, ma che non ha interrotto l'impegno della Fondazione. Tant'è che proprio in questi mesi è nato l'Appello alle Istituzioni, con le proposte - come ha spiegato la delegata di Venezia Gabriella Chiellino - sulla scuola ed i figli, sulla famiglia e sul lavoro agile. Nel contempo c'è stato anche un momento settimanale periodico con le webinar di riflessione dalla finanza alla nutrizione, dai testimonial del turismo a quelli sulla scuola ed i figli, sulla famiglia e sul lavoro agile. Per la chiusura dell'anno sociale la Fondazione ha invitato come ospite la giornalista del Gazzettino Alda Vanzan, che stasera, alla Locanda Cipriani a Torcello, presenterà il suo libro La Boccardi, storia della decana del giornalismo di moda e costume Luciana Crovato Boccardi, ma anche di un viaggio professionale di quelli che non si compiono più.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA