L'INCONTRO

SMART WORKING

E LAVORO

Allo spazio della Fondazione Ente dello spettacolo all'hotel Excelsior, alle ore 11 About Women, dibattito condotto da Tiziana Ferrario su smart working e lavoro ai tempi del Covid. Con Francesca Masiero, l'eurodeputata Alessandra Moretti, Chiara Pastorino, Marina Sanna della Rivista del Cinematografo, l'economista Paola Tommasi.

GLI APPUNTAMENTI

GILETTI E GASSMAN

NEL POMERIGGIO

Alle 15, About Migrants. Vi racconto i migranti da Lampedusa all'Europa: Massimo Giletti intervista l'europarlamentare Pietro Bartolo. Alle 18 Hearst, Vivere Meglio - Cinema con Piera Detassis, direttore artistico dell'Accademia del cinema italiano che intervista Alessandro Gassmann, attore e regista.

L'APERITIVO

LUCA NEMOLATO

AL LOUNGE CAMPARI

Alle 16 nella Campari Lounge, di fronte al Palazzo del Casinò, Marco D'Amore darà il via agli appuntamenti Campari, incontrando il giovane talento Luca Nemolato, il concept artist e art director che ha ideato l'umanoide anfibio protagonista di The Shape of Water, film diretto da Guillermo Del Toro candidato a 13 Oscar, per un dialogo incentrato sulla creatività, sull'ideazione e sulla progettazione del prodotto cinematografico.

IL PREMIO

OLIVER STONE

VINCE IL KINÉO

Cerimonia in campo Santa Sofia a Venezia stasera per la consegna del Premio Kinéo New Generation, ideato e diretto da 18 anni da Rosetta Sannelli, a Oliver Stone. Ci saranno Mads Mikkelsen protagonista della celebre serie Hannibal, Pierfrancesco Favino, Matteo Garrone e la produttrice americana Martha De Laurentiis, moglie di Dino. Un'occasione importante per uno sbarco della Mostra del cinema direttamente nel centro storico veneziano.

