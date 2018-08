CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCONTROSempre fucina di idee interessanti Alessandro Zavarise, patron di Qvintessenza a Treviso. L'ultima trovata è quella del Primo Picnic Colfondo dove il protagonista sarà il Prosecco naturale rifermentato in bottiglia. Accadrà venerdì 17, alle 20 (in caso di maltempo si recupera la sera successiva), alla Cantina Malibràn a Susegana (Tv). È prevista anche la visita alla cantina con il produttore: per chi ne ha voglia, alle 19, il proprietario e vignaiolo Maurizio Favrel guiderà gratuitamente gli ospiti. Il costo è di 30 euro a...