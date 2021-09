Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCONTROQuei non detti familiari. Quasi incastrati tra le pareti. Tanti piccoli silenzi che danno vita ad un silenzio enorme. Torna ai rapporti di casa, Alessandro Gassman. Ad una figura creativa ed ingombrante di padre. E racconta una storia dell'Italia del passato, che esplora però sentimenti attuali. Come il coraggio di dirsi la verità, anche quando è scomoda.A Venezia, per le giornate degli autori, arriva Il silenzio grande, un...