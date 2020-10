IL RICORDO

Una porta come altre dei palazzi tipici dei quartieri alti parigini. Un invito inatteso firmato Kenzo per un incontro con la stampa. L'occasione: la nascita di un marchio destinato a riproporre la creatività dello stilista giapponese più famoso, assegnata a una mini capsule di grand foulard da usare come mantella, come poncho, come accessorio importante. - «Ma non aveva venduto marchio e tutta la sua eventuale applicazione a LVMH con l'impegno di non produrre più nulla che portasse il suo nome?». Interrogativi che fissavo rapidamente sul quaderno di appunti mentre mi avvicinavo all'ingresso dove un giovane guardiano ci attendeva per farci conoscere una casa unica al mondo. Attraversato un piccolo cortile dal carattere tutto francese, in pietra e macchie di vegetazione, si entrava in uno spazio totalmente giapponese, caratterizzato da un arredo che faceva somigliare l'ingresso a quello di un tempio modernissimo. Kenzo era ad attendere io suoi ospiti, cortese come sempre, cordiale con chi non rivedeva da tempo ma ricordava bene, invitando a proseguire verso un mondo incantato: una sequenza di salotti e salottini ravvivati da cuscini coloratissimi, con la parete che si affacciava su uno spazio aperto totalmente trasparente. Fuori - ricavati nel giardino - piccoli laghetti circondati da vegetazione bassa abitati da qualche anatra che galleggiava vanitosa. Salotto con laghetto e , subito dopo, sul fronte della casa opposto altra stanza per ospiti affacciata su uno stagno pieno di suggestioni orientali. Alberi nani, siepi bassissime e folte di un verde lussureggiante, pochi fiori ma comunque fiori di pesco, trattati come alberi. Alle pareti, disdegni per stampe che hanno fatto di Kenzo il sovvertitore del vecchio sistema moda quando negli anni Settanta esordì a Parigi con il suo mondo variopinto, i suoi volumi ampi, il gioco del kimono, il coraggio di esagerare con i cenni alla giungla , le onde del mare più alte, i colori delle bambole kokesh, i primi animals quasi parlanti dipinti, ricamati, stampati , l'esaltazione del cotone fino allora snobbato. IL cuore di Kenzo, francese da quel lontano 1968, quando, abbandonato il Giappone dov'era nato (in una famiglia che non lo avrebbe mai voluto personaggio della moda), approdò sulla Senna deciso a imporre alla moda una rivoluzione che sovvertisse i canoni di bon ton in voga come codici di perbenismo fino agli anni Sessanta.

Luciana Boccardi

