L'INCONTRO

MESTRE Chi prova a chiedere di trovare un candidato al più presto o fa un appello all'unità viene bacchettato. Febbraio volge al termine, Brugnaro è in campagna elettorale ma i suoi avversari di Un'altra città possibile, in risposta all'impasse del Pd, dopo aver riunito i suoi simpatizzanti chiede di non parlare di nomi. «Oggi abbiamo invitato tutte le forze politiche e civiche per presentare una sintesi di un programma e discuterne» dicono dal primo piano dell'ostello Anda. «Nei prossimi giorni, se ci sarà convergenza, ci troveremo per provare a scegliere una squadra». Qualcuno prova ad accelerare, facendo notare che i tempi sono stretti: «Convergenza su questo programma c'è» fa notare l'ex candidato sindaco Gian Angelo Bellati. «Siamo qui, tutti contro l'attuale sindaco e in questa confusione non mi è chiaro se sia opportuno fare uno sforzo civico al primo turno e poi convergere sul candidato Pd al secondo turno o se sia meglio presentarci con 3 o 4 nomi credibili per favorire un'alleanza fin dal primo turno». Ma la riflessione non trova interlocutori e gli organizzatori gli chiedono di «non spostarsi dal piano del programma». Giovanni Pelizzato, consigliere della lista Casson, è arrivato leggermente in ritardo e non sa che l'argomento è tabù. Ha quindi il tempo per lanciare un appello: «Su questo programma è d'accordo l'intera città. Mancano 3 mesi alle elezioni, avevamo una bellissima alleanza, abbiamo la necessità di stare insieme. Questa alleanza ha bisogno di unione, solo così, anche in consiglio comunale, siamo riusciti a ottenere qualcosa» dice, cercando sponda su Elena La Rocca, presente in rappresentanza del M5s insieme ad Andrea Grigoletto. In sala poi altri volti delle precedenti elezioni, come l'ex candidato sindaco Giampietro Pizzo, Ilaria Boniburini di Potere al popolo ma anche il separatista Marco Sitran. Marco Gasparinetti del Gruppo 25 aprile ci riprova: «Non arriveremo al secondo turno con un candidato calato dal Pd e dobbiamo renderci conto che alcuni segretari di partito non firmerebbero mai questa programma. Se vogliamo arrivare al secondo turno dobbiamo mettere sulla scheda il nome di una persona libera, che possa diventare sindaco di tutti». Intanto da Padova, dove c'è l'incontro con Calenda, Azione fa sapere di avere le idee chiare: «I tempi per i programmi sono scaduti da un pezzo - dice Tiziano Danieli - Noi abbiamo riunito i nostri iscritti e abbiamo fatto due nomi: Michele Bugliesi e Monica Sambo. Al tavolo abbiamo quindi fatto, con molta convinzione, il nome della consigliera comunale che è giovane ma ha esperienza». (m.fus.)

