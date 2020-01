L'INCONTRO

«La buona notizia è che il libro sta bene», assicurano gli organizzatori del Seminario di Perfezionamento della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri, la cui 37. edizione si aprirà martedì 28 gennaio per quattro giorni alla Fondazione Giorgio Cini, nell'isola di San Giorgio, a Venezia. Se nelle sue diverse declinazioni (formato cartaceo, e-book, audiobook) il libro si conferma uno dei pochi mercati maturi in crescita, si presenta fisiologica - in un mercato sempre più dedito al commercio on-line - la chiusura di alcune librerie. Moltissime tuttavia resistono, reagendo con passione: due di queste, la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno e la Libreria Rinascita di Empoli, venerdì 31, riceveranno importanti riconoscimenti. Nello specifico, alla prima sarà assegnato il Premio per Librai Luciano e Silvana Mauri per «l'impegno di un libraio particolarmente meritevole nella promozione del libro e della lettura». Lo ritirerà Giorgio Pignotti: l'ascolana Libreria Rinascita, fondata nel 1976, è oggi un propulsivo centro culturale.

I PREMI

Non l'unico riconoscimento, venerdì: Irene Quercioli della Libreria Rinascita di Empoli ritirerà la prima Borsa di lavoro Nick Perren, istituita su iniziativa di James Daunt, amministratore delegato nientemeno che della catena statunitense Barnes & Noble e del colosso britannico Waterstones, che l'anno scorso acquisì la realtà Usa. Per la Quercioli un'opportunità notevole, un mese al fianco dei colleghi inglesi di Waterstones. I quattro giorni di Seminario di Perfezionamento affronteranno come sempre a 360 gradi il mondo dell'editoria, nonché l'intero universo del libraio contemporaneo: imprescindibili ampiezza culturale e abilità commerciale, ma soprattutto capacità empatiche nel trasmettere la passione per i libri. Si alterneranno manager di note catene di distribuzione, esponenti dell'editoria italiana, intellettuali e figure varie, il tutto organizzato da Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri in collaborazione con Messaggerie Libri e Messaggerie Italiane, Associazione Librai Italiani, Associazione Italiana Editori e Centro per il Libro e la Lettura. Introduttiva la giornata inaugurale di martedì 28, con la scrittrice Chiara Valerio, Pier Luigi Celli e Gian Arturo Ferrari; da mercoledì tematiche tecniche, gestione, assortimento e servizi di una libreria, competitività nei confronti dell'e-commerce. Giovedì creatività e innovazione; assai atteso anche il già citato James Daunt. Chiuderà venerdì una tavola rotonda moderata da Achille Mauri, Stefano Mauri e Giovanna Zucconi.

