L'INCONTROGiovedì prossimo, 19 luglio, al ristorante La Bulesca di Padova, serata di grande interesse per gli amanti dello champagne: Roberto Gardini presenta la Maison Bruno Paillard - L'eleganza fatta Champagne, con la partecipazione straordinaria di Tommy Monari Brand Ambassador Italia di Bruno Paillard. Non si tratta solo di incontrare e assaggiare sei declinazioni di un grande champagne ma di conoscere una storia straordinaria, quella di un ragazzo di 27 anni che lavorava come commerciante di uve e decise (era il 1981) di investire il...